1218四大公投！黃珊珊：經濟未完全復原　應思考百姓「現在需要什麼」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟遭罷免，外界關注3個月後的台中市第二選區補選、12月18日4項公投，以及台北市中正、萬華區立委林昶佐罷免案。台北市副市長黃珊珊27日表示，接下來政黨免不了又要大規模動員，好不容易從疫情走出來的台灣社會，經濟還沒完全復原，應好好思考台灣百姓現在需要什麼。

「有人就有是非，有是非就有江湖，你怎麼退出？」黃珊珊27日於臉書指出，每天、每個地方都有很多是非，也有人每天都在搬弄是非，但是有更多的人是戰戰兢兢的在做自己份內的事，在政治圈是非更多，似是而非的事更多，如果每件事都影響自己心情，真的會很辛苦，所以自己練習站在客觀立場，冷靜思考判斷誰是誰非。

黃珊珊提到，她學會不因人設事，也不要因為一件事情否定一個人，盡量用善意看待每一件事、每一個人，這世界會比較美好，自己也會比較快樂。

話鋒一轉，黃珊珊說，最近的罷免案、城中城火災、虎豹潭意外，讓台灣社會動蕩不安，這並不是一件好事，接下來還有罷免案與4個公投案，政黨免不了又要大規模動員，「好不容易從疫情走出來的台灣社會，經濟都還沒有完全復原，我們真的應該要好好思考，台灣的百姓現在需要的是什麼？」

最後，黃珊珊認為，每天都還是會有是非，但可以選擇捲入其中或明辨是非，台灣有很多人在做很多很好的事情，也是台灣生命力的所在，「你我都身在江湖，但是我們可以選擇創造一個比較好的江湖。」