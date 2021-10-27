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「肉體教學」帝王房中術　古代女官身材要辣…完成使命3種下場曝

▲▼手把手教皇帝生理知識的女官。（圖／翻攝自微博）

▲手把手教皇帝生理知識的女官。（示意圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

在皇權至上的古代，皇帝作為世間最尊貴的人，坐擁天下江山和美人，但還在年幼的時候，對於男女方面的知識自然是一竅不懂，所以需要有專人來教導房事。據悉，皇帝的性啟蒙老師多半是宮中女官，採一對一身體教學的方式為皇帝授課，當她功成身退後，一般會有3種下場。

陸媒報導，古代後宮佳麗雲集，不過在皇帝青春期，是誰帶他們初嘗禁果的呢？事實上，女官就是皇帝的「房事啟蒙老師」，負責教育傳宗接代及如何和嬪妃相處，尤其是男女之間的床笫之事。不過，女官的選拔也是非常嚴格的，首先長相和身材肯定要過關，其次就是性格要好，大多數還得是各宮娘娘和太后身邊的人。

女官大多數條件都非常好，長相出眾，溫柔賢淑，在皇帝小的時候就陪伴在身邊。所謂日久生情，這些女官有不少得到了皇帝的喜愛，也就開始想著往上爬成為妃子，飛上枝頭變鳳凰。北宋時期的女官「李蘭慧」就是一例，被宋真宗臨幸後生下了宋仁宗，成了大名鼎鼎的李妃。

但是事實上，皇帝的妃子，從女官爬上來的還是少數。古人很講究出身門第，這些女官雖然長相出眾，但是畢竟還是宮女出身，出生貧寒，所以在後宮中很難有立足之地。

除了這類幸運的女官，有的女官在完成差事之後，選擇功成身退，得到賞賜之後出宮，過自己的平淡生活。這類女官出宮之後都會選擇一個老實人嫁了，過著平凡的生活，遠離宮中的勾心鬥角。當然，也有一些不幸的女官，在陪伴在皇帝身邊的時候，因為一些言行舉止被皇帝責罰，甚至丟了性命。

縱觀歷史，這些女官能夠出宮的還是少數，大多數都在皇宮中沒有善終。因為她們曾經和皇帝離得那麼近，自然會渴望一些不屬於自己的東西，很多女官在皇帝納妃之後被妃子想了個理由處死，也有的因為言行不端被皇帝責罰，下場都很凄慘。

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