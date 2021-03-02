才子皇帝播種力千古第一！愛睡處女狂生80子女　還挖地道青樓幽會

▲宋徽宗影視作品。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

宋徽宗趙佶在古代歷史上可是赫赫有名，一方面是因為其藝術造詣無與倫比，還首創了瘦金體獨步天下，另一方則是因為他極致荒淫，一生只活了54歲卻有80個子女，退位時宮女有6000人，但這仍滿足不了他的慾望，宋徽宗總喜歡在月黑風高之時微服出宮逛青樓，還為一代名妓李師師深深著迷。

▲ 宋徽宗畫像。（圖／翻攝自維基百科）

宋徽宗趙佶是北宋第八位皇帝，一生可以說是相當傳奇，既是「青樓天子」也是「亡國之君」，還自稱教主道君皇帝，多才多藝也多子女。

宋徽宗即位後啟用新法，初期頗有明君氣勢，後來逐漸無心政事，過分追求奢侈生活，重用蔡京、王黼、童貫、梁師成等奸臣主持朝政，大肆搜刮民財。

生性風流的宋徽宗十分愛好美色，據《開封府狀》統計，靖康之難時，徽宗的妃嬪共143人、女官及宮女504人、歌女1314人；退位時竟有宮女6千人，他也成了後宮嬪妃最多的君主。

據《靖康稗史箋證·青宮譯語》記載，宋徽宗「五、七日必禦一處女，得禦一次，即畀（賜予）位號，續幸一次，進一階。」這可見宋徽宗的後宮生活荒淫精彩，後人根據裁撤6千宮女的數據，推測宋徽宗在位時後宮人數應該至少逾萬人。

儘管已經坐擁妻妾如雲的後宮，宋徽宗依然不滿足，認為去青樓才能尋求刺激，為了方便他還成立一個陪同去青樓的部門，名為「行幸局」。

▲在宋代的社會風氣中，文人雅士和歌伎、妓女交往屬於正常現象。（圖／翻攝自每日頭條）

民間流傳宋徽宗十分喜歡青樓女子李師師。據悉，李師師是北宋東京有名的藝伎，色藝雙絕，詩詞歌賦、笙管笛簫樣樣精通，宋徽宗得知後不顧九五之尊，數次前去青樓與其見面，後來甚至在皇宮和妓院之間挖了一條地道，方便和心上人見面。

如今在開封的宋城遺址當中，還能看到這個神秘地道的一點痕跡。宋徽宗還和李師師舊時相好的著名的詞人周邦彥，爭風吃醋，不久便在整個東京城傳得沸沸揚揚。

愛好美色的宋徽宗可以稱得上是最會生育的皇帝之一，儘管變成俘虜也照樣「播種」。據《靖康稗史箋證》記載，徽宗入五國城後，又生6子8女，全部子女共80人，可謂歷代皇帝之最，比康熙、乾隆厲害多了。

▲欲借風霜二詩帖。（圖／翻攝自維基百科）

不過宋徽宗雖然荒淫又離譜，但他卻是中國古代帝王中最為才華橫溢的皇帝，不僅廣泛涉獵琴棋書畫、詩詞歌賦，在書法上的造詣更是無與倫比，首創了「瘦金書」流傳千古，今日的「仿宋體」就是從此中脫出。

宋徽宗對美術史也有相當大的貢獻，他對自然觀察入微，曾寫到「孔雀登高，必先舉左腿」等有關繪畫的理論文章；廣泛搜集歷代文物，令下屬編輯《宣和書譜》、《宣和畫譜》、《宣和博古錄》等著名美術史書籍。

▲文會圖。（圖／翻攝自維基百科）

宋徽宗還喜愛在自己喜歡的書畫上題詩作跋，後人把這種畫叫「禦題畫」，他在其創作的書畫上使用一個類似拉長了的「天」字的花押，據說象徵「天下一人」，這也是中國歷史上最出名的花押。

宋徽宗在位時，將藝術的地位提到在中國歷史上最高的位置，成立翰林書畫院，即當時的宮廷畫院，更特別的是以畫作為科舉升官的一種考試方法，每年以詩詞做題目曾刺激出許多新的創意佳話。

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