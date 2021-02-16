「豬王」淪史上最綠皇帝！為江山向大臣「借精」　連12子非親生

▲ 劉彧曾被宋廢帝侮辱是豬王 。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

宋明帝劉彧的一生跌宕起伏，不僅曾被辱罵是「豬王」，還被扒光了衣服、吃豬食，忍辱負重殺姪奪位後，飽受淩辱的他性情大變，一連殺了28位兄弟，而且因無法生育，竟創下史無前例的「借精生子」，12個兒子沒一個是他親生的血脈。

劉彧是南宋第七任皇帝，而第六任皇帝則是著名的大暴君劉子業，殘暴荒淫十分變態，不僅與親姐姐、姑姑搞亂倫，而且無故殘害宮女、肢解叔祖、盜掘庶母的墳墓等。

▲劉彧曾被扒光衣服關在「豬圈」裡。（圖／翻攝自微博）

劉子業即位後，因顧慮諸叔威脅皇位，趁劉彧入朝時將其拘留殿中，並因其體胖而封為「豬王」。這還不止，劉彧之後被扒光衣服關在「豬圈」裡，不僅吃豬食，而且任人打罵羞辱，幾次差點被虐致死。因始安王劉休仁諂媚化解，才保全性命。

西元466年，劉彧和幾位藩王一起合作，在建康發動兵變，誅殺了劉子業，最後在大臣擁戴下繼位，成為南朝宋明帝。

▲劉彧早年個性寬和仁慈、儀容端雅，晚年卻好猜忌，對待皇族及侍臣動輒殘忍刑戮。（圖／翻攝自微博）

不過飽受淩虐的劉彧登基後，並沒有督促自己成為一代明君，反而因生理、心理受到極大創傷導致性情大變，已經不再是那個飽讀詩書、善良隨和的人了。

劉彧因害怕劉家的後代子孫篡位，一連殺了28位兄弟；對於朝中的大臣，凡是不利於自己政權的，也都無情剷除，可以說和劉子業一樣殘暴無情。

此外，劉彧因被劉子業折磨失去生育能力，但為了鞏固王位，他竟想出借精生子的方式，把自己的愛妃賜給身強體壯、博學多識的文臣、武將們，只要嬪妃一懷孕就回宮內待產，孩子的親生父親們也會在這個時候被清理掉，永絕後患。

據史料記載，劉彧有16個兒女，光是兒子就12個，但沒有一個是他親生的，也寫下歷代君王中，第一個送嬪妃給大臣借精生子的變態皇帝。

由於劉彧晚年好猜忌，對待皇族及侍臣動輒殘忍刑戮；國家連年征伐，國庫空虛，而劉彧卻奢侈無度，致使「天下騷然，民不堪命」，劉宋國運自此衰敗。