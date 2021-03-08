皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

▲ 古代後宮妃嬪如雲。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

古代後宮佳麗雲集，不過在皇帝青春期，是誰帶他們初嘗禁果的呢？事實上，在皇帝大婚前，會有所謂的「房事啟蒙老師」，負責教育傳宗接代及如何和嬪妃相處，尤其是男女之間的床笫之事。

據《每日頭條》報導，古代帝王的第一個女人大多是宮女，其次是乳娘，她們會讓處於12至17歲的太子拿著春宮圖，目不轉睛的看著畫面學習。如果主子有不懂的地方，這些「姊姊們」還會親自上陣示範。

然而，這些為皇帝「破處」的宮女或乳娘結局卻多有不同。宮女若教導得好，一般能得到一定的賞賜，若讓主子滿意了便能留在身邊繼續服侍，也有令主子欲罷不能的宮女飛上枝頭，被封為妃嬪，不過雖然是晉升了，但因出身卑微，所以依舊過得如履薄冰。

比起宮女，乳娘更容易接觸皇帝，二者有一定的情分，有些皇帝甚至有戀母情結。不過雖與君上有了肌膚之親，但因身份地位相差懸殊，乳娘的名義不能更改，只能待在宮中一輩子為奴。

▲明熹宗朱由校的子嗣全被乳娘客氏害死。（圖／翻攝自維基百科）

當然也有野心勃勃的乳娘，明熹宗朱由校就十分依賴乳娘客氏，對其可以說是相當信任。這位客氏雖是村婦出身，但長相十分妖艷，即便40多歲面色依舊如二八麗人，而且很會察言觀色，據傳曾與熹宗發生肉體關係。

客氏仗熹宗對她的眷顧，與魏忠賢勾結作惡多端，人稱「客魏」，把持朝政多年。每逢客氏生辰，熹宗定親自祝賀。客氏出行皆乘八抬大轎，其排場不亞於皇帝，出宮入宮隨行護衛達數百人，宮中內侍要跪叩迎送，清塵除道。有道士歌於市曰「委鬼當頭坐，茄花遍地生」。