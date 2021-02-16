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清朝最色皇帝是他！30歲就「縱慾過度」吐血早逝　最愛小腳寡婦

▲清朝最色皇帝。（圖／翻攝自微博）

▲清朝最色皇帝。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

野史記載，咸豐皇帝因荒淫過度，30歲就吐血身亡。這位貴為九五之尊的大清天子，當年死在一個漂亮的小腳寡婦的裙下。據《清朝野史大觀》記載，一位山西籍的曹姓寡婦「色頗姝麗」，腳尤其纖小「僅及三寸」，名副其實的三寸金蓮，她的鞋「以菜玉為底、襯以香屑」，更顯得與眾不同「咸豐帝尤眷之」。

其實，咸豐皇帝繼位之初，與許多剛登大寶的皇帝一樣曾有過勵精圖治的政治抱負，但是他既沒有先祖康熙帝那樣雄才大略的英武，也沒有乾隆帝坐享先帝之成的福氣，自登基之日起，即面臨著內憂外患的雙重危機，沒有一日安穩。

此後，咸豐皇帝就放棄人生，沉溺酒色之中。可是，無論是賢德寬厚的皇后，還是妒忌爭寵的懿貴妃（慈禧），心中自然都不會舒暢。特別是懿貴妃，多次以保護皇上身體為重、國家政務為重的堂皇理由，鼓動皇后規勸咸豐皇帝。

咸豐皇帝「聲色之好，本突過前朝」，且周圍不乏貌美的嬪妃。僅有歷史可查的皇妃即有最初的嫡皇后薩克達氏、後來晉封的皇后鈕祜祿氏、懿貴妃那拉氏、麗妃他他拉氏及婉嬪、玫嬪、祺嬪、吉貴人、璷貴人、禧貴人、慶貴人、容貴人、玉貴人、璹貴人等嬪妃。

不過，咸豐皇帝大概是看得多了，竟產生了「視覺疲勞」與「審美麻痹」，滿族嬪妃已使他興味索然，很難刺激起對於聲色的興趣。之後，他對漢族女子產生極大的興趣，特別喜歡纏足的漢族女子。

有大臣知道咸豐帝如此熱衷於漢族女子後，於是不惜重金從江蘇、浙江一帶購買數十名妙齡美女，獻給咸豐皇帝。

後來，咸豐乾脆「金屋藏嬌」，將其中四名特別美麗漂亮的女子加以位號，被稱為「四春」，即牡丹春、杏花春、武陵春、海棠春。這四名佳麗分別居住在圓明園內的「鏤月開雲」、「杏花春館」、「武陵春色」和「綺吟堂」。

咸豐皇帝面對如此眾多的嬌媚女子，性生活無所節制，不久便頭昏眼花、腰疼腿軟、渾身無力，身體越來越差，患上了吐血之症。

英法聯軍進攻天津，咸豐皇帝帶領群臣逃到熱河以後，很快就進入了寒冷的冬季。咸豐11年3月，咸豐帝更是咳嗽不止，多次咳出血，身體一天不如一天，不久便病死了。

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