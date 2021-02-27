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小皇帝超淫亂玩法！發明「風流箭」妃子人人喊射我　17歲就玩掛了

▲▼古代後宮。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

▲古代皇帝艷福不淺。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

大陸中心／綜合報導

在古代做皇帝艷福不淺，每到晚上都要決定要去寵幸哪位嬪妃，而他們也是絞盡腦汁，各有各的「玩法」，其中年僅15歲的唐敬宗李湛親自發明了「風流箭」，誰被射中誰就能得到恩寵。

唐敬宗李湛是唐朝第十三位皇帝（824-826年在位），15歲即位後，他根本不把國家大政放在心上，遊樂無度較之其父穆宗是有過之而無不及，最愛的就是蹴鞠和打夜狐。

李湛奢侈荒淫，對於後宮更有自己一套新鮮玩法。據《開元天寶遺事》記載，寶歷年間李湛特製了一種紙箭，用紙製作的箭頭內，包裹著麝香或龍涎香之類的香粉末。

李湛要淫樂時就把嬪妃們叫來，讓她們站在一定的距離之外，隨後用這種紙箭射她們。被射中的宮女或嬪妃，身上就會沾上香粉末，因而渾身散發出濃烈香味，但不會有任何疼痛感。

當時這種紙箭被宮中人稱為「風流箭」，宮嬪們都希望自己能被紙箭射中，只有被射中了才能得到君主寵幸，才有出頭之日，也因此當時流傳著這樣一段話「風流箭，中的人人願」。

▲▼古代後宮。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

▲古代後宮。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

唐敬宗實在是太喜歡玩了也太會玩了，他不僅是一名馬球高手，而且又善手搏，觀賞摔跤、拔河、龍舟競渡之類的遊戲從來都是樂此不疲。

但李湛宗這種肆無忌憚的遊樂，很快就把自己送上了末路。寶曆二年（826年）12月初八，唐敬宗又一次出去打夜狐，還宮之後興致昂然，又與宦官劉克明、田務澄、許文端以及擊球軍將蘇佐明、王嘉憲、石定寬等28人飲酒。

唐敬宗酒酣耳熱，入室更衣。此時，大殿燈燭忽然熄滅，劉克明、蘇佐明等同謀害死唐敬宗，年僅17周歲。除了唐末代亡國之君唐哀帝外，唐敬宗是唐朝最短命的皇帝。

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