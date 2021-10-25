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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4大公投「複雜問題簡單化」　柯文哲：對政壇「弱智行為」不以為然

記者袁茵／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案通過，各黨接下來將焦點擺在12月18日的4大公投，分別為珍愛藻礁、反萊豬進口、重啟核四及公投綁大選。針對民眾黨對4大公投態度，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，國家把複雜問題簡單化，民眾不該因為國、民兩黨造成腦袋變笨，而自己也對台灣政壇的「弱智行為」或把老百姓當白癡耍不以為然。

台北市政府25日下午召開防疫記者會，被問到民眾黨對年底4大公投的具體行動，柯文哲回應，公投是另一個潘朵拉的盒子，公投的重要意義是「社會對話與討論」，自己個人反對核四，但核四不蓋，還是要討論後續配套措施，然而中央卻提出2025非核家園，也就是讓核一、核二、核三都停，然後核四不蓋。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、衛生局疾管科長張惠美。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

柯文哲指出，核電佔台灣發電量12％，目前距離2025年剩下沒幾年，核一、核二、核三停掉，並不蓋核四，那2025年電還夠不夠？台電時常來找台北市政府，對方稱北市為東區門戶計畫增加許多建築物，恐導致東區的電不夠，還說一定要蓋松湖變電所，「我說電夠不夠？你就明講！你要是不夠，就跳電啊！」

柯文哲認為，在政治上應要務實處理問題，卻常常把複雜問題簡單化，例如萊豬時他提出「源頭管理、明白標示」，這就是很簡單的事情，但中央卻硬是不做。

而公投綁大選部分，柯文哲說，自己2018年投票時，站著排隊近1.5小時，而當年投票率也降到66％，比2016年總統大選的75％還要低10％，「為什麼那10％的人不來投票？你叫他罰站2鐘頭，他當然不要！」但如果跟愛沙尼亞一樣用手機投票，那「公投綁不綁大選，哪有什麼關係？」

「有時候我們很無奈，這個國家把複雜的問題簡單化，但這其實是需要討論的。」柯文哲強調，到底要怎麼面對困難問題，但因為外界不想花腦筋思考解決方案，最後只能訴諸「Yes or No」和政黨對決。

另外，柯文哲也質疑，公投結果出來是否為「參考用」，還是真的有實際效果？「不然你上次那個⋯大家都不敢講，投了法律照過，有差嗎？」台灣理論上不算是落後國家，國民素質也到一定水準，但不該因為藍、綠兩黨造成腦袋變笨，這是個很大的問題。

至於藻礁議題，柯文哲表示，「那個更好笑，說不要破壞（藻礁），那把核四停掉、藻礁又不蓋，真的要用愛發電，是不是？」他自認為科學家，「對台灣政壇這種弱智的行為，或是把老百姓當白癡耍，非常不以為然！」但自己也不知道怎麼辦，總是要有人明白說出「這樣不對、在搞騙局。」可是老是當烏鴉也不討喜，「所以你問我怎麼辦？我也不曉得。」

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