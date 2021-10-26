台灣民意／蔡英文聲望回溫　重新獲過半民意支持

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（26日）公布民調，對於總統蔡英文表現，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，54%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式、35%不贊同，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文表現重獲過半公民認可，顯示已完全脫離五月疫情爆發帶來的執政困境。

根據最新民調，贊同蔡英文表現者比不贊同者多19.9個百分點。十月蔡英文聲望重新躍上5字頭，顯示其執政表現重新獲得明顯過半數公民的認可，游盈隆表示，儘管仍有35%的公民不認可，仍意味著她已經完全脫離五月疫情風暴所帶來的執政困境。

相較9月民調中，僅49%民眾基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，43%不贊同，蔡英文在10月的滿意度上升5個百分點、不滿意度也下降8個百分點，疫情趨緩、疫苗逐漸到貨、相關紓困政策及國慶演說提出的四個堅持，顯然帶動蔡英文滿意度提升。

本次調查訪問期間是2021年10月18-20日三天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。