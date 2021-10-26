11月大女嬰疑遭虐死　正義哥陳情蔡英文意外曝「擴大調查」

▲鳳梨好友的11個月大女兒疑遭保母虐死，網紅正義哥意外揭露家屬對檢警不滿的原因。（圖／翻攝自Facebook）



地方中心／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前在臉書發文指出，好友刺青師彫博11月大的女兒，被送到保母家第二天，就疑遭虐死，讓家屬相當氣憤。10月18日，檢警會同家屬進行複驗時，家屬更一度痛批檢察官的態度，直言「台灣司法已死」，女嬰阿嬤也氣憤怒吼「孫女白死了！」；而網紅正義哥，則在臉書上公開一封給蔡英文的信，為兒童權益請命之餘，也意外透露家屬不滿檢警的原因。

網紅鳳梨友人彫博11月大的女兒，10月14日送到53歲的蔡姓保母家托育，未料才送去3小時，就接到保母通知，指出女兒昏迷不醒，緊急送醫後而不幸宣告不治。10月18日，檢警會同家屬對女嬰進行複驗，但當晚彫博就透過友人在臉書社團上怒批「台灣司法已死！」，女嬰的阿嬤更氣憤怒吼「孫女白死了」，主因為彫博指出檢察官在偵訊時，根本把他「當犯人在質問」，讓他無法相信司法可以還給他們公道，而保母至今更遲遲都未被聲押。

▲雕博和母親10月18日會同檢警進行複驗，卻因為不滿檢警的態度，怒批「孫女白死了」。（圖／記者賴文萱攝）



對此，網紅正義哥了解相關情事後，25日也在臉書上公開一封寫給總統蔡英文的信，表示高雄日前發生一件很不幸的虐童案件，至今仍沒有真相，在為兒童權益請命的同時，也意外透露出家屬對於檢警如此不滿的原因，直言檢警在訊問時缺乏「同情心」和「同理心」。

正義哥指出，在偵辦過程中，檢警一直將風向帶到被害人家屬，更一直要家屬交出員工資料；檢警除調查保母外，同時也在釐清女童再被帶到保母家前，是否就曾遭遇意外、頭部受到重擊，讓正義哥怒說，「社會大眾現在認為檢察官把方向一直在調查家屬！怎麼不去調查加害人呢！難道我們的司法就是這樣嗎！現在社會大眾幾乎對司法都沒有信心了！請問總統我們人民該怎麼做是該相信司法！還是不該相信司法！」

▲正義哥25日在臉書上公開一封寫給蔡英文的信，除為兒童權益請命外，也意外揭露家屬不滿檢警的主因。（圖／翻攝自YouTube／正義哥（徐奕））



正義哥同時也向蔡英文喊話，高雄自2020年1月至7月，7個月的時間供虐童案的通報紀錄就有1620件，平均每天7.5件，希望蔡英文可以替受虐女童釐清真相。

儘管女嬰家屬認為保母虐童，但法醫高大成先前也對此表示，從傷勢上來研判，女嬰應是意外受傷，「可能是抱的時候沒抱好，嬰兒頭部重擊地面或桌子導致頭部重創，虐待毆打機率是零！」高大成指出，由於女嬰到保母家才兩天，一般虐童案通常會是在托嬰一周後發生，「小孩才帶第二天就不順眼動手的說法並不合理」，但解剖能看的地方不多，還需要向醫院調閱相關病歷才能綜合判斷。

▲法醫高大成表示，解剖能看到的很少，還需要向醫院調閱病歷資料，才能進一步釐清女嬰的死因。（圖／記者白珈陽攝）



此外，橋頭地檢署日前也對此回應指出，針對家屬質疑檢察官於庭訊時的態度部分，檢察官於複驗後已針對被害人的傷勢及案件後續程序為家屬說明，並詢問家屬，以了解被害人平日身體及案發前狀況，同時檢察官亦已指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調閱相關病歷資料，詢問相關證人以釐清案發過程。

此外，橋頭地檢署也成立專案小組進行偵辦，已在10月19日上午9時許前往仁武分局傾聽被害人家屬意見與訴求，了解被害人家屬想法，並向民眾呼籲能夠給予專案小組辦案空間及時間，地檢署並將全力追查真相，還給被害人公道。