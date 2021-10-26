李正皓分析陳柏惟「友隊論」對蔡英文有怨：別像拜登丟包阿富汗

▲李正皓表示，希望大綠小綠的矛盾，別變成拜登丟包阿富汗。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

基進黨立委陳柏惟在罷免後受訪說出「蔡英文不是隊友是友隊」的談話，內容相當耐人尋味，對此政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》中分析，陳柏惟的談話內容，其實對蔡英文有怨，大綠小綠之間的關係，也千萬別搞到像拜登丟包阿富汗一樣。

李正皓指出，陳柏惟說蔡英文「是友隊不是隊友」，這句話是很有玄機的，因為現在有人在傳，民進黨再加把勁，像挺黃捷那樣挺陳柏惟可能就過關了，可是「隊友論」一出這得讓人覺得事有蹊蹺。

李正皓接著分析，被問到民進黨有沒有幫忙，照理說應該要澄清民進黨有幫忙，但是陳柏惟說，「但問題是我們就不同政黨」，意思就是不同政黨沒幫忙天經地義，可是這些話聽起來，也有點怨氣在裡面。

▲李正皓認為陳柏惟的「友隊論」對蔡英文有怨。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



主持人劉寶傑補充說，陳柏惟希望台灣基進可以派人參加補選，因為基進黨的支持者年輕人比較多，這就代表「沒有要讓了」這次基進黨要派人出來。

李正皓指出，陳柏惟用棒球比喻，「我只差一支安打，但我找不到那支安打」，對於陳柏惟來說就是如果有人給這支安打，我差這4000票就過了。

劉寶傑認為，可是陳柏惟離得開民進黨嗎？時代力量想離開民進黨，不要變小綠，就分崩瓦解被整個綠營痛打一頓，基進黨承受得了嗎？

李正皓表示，這就是最矛盾的地方，大綠在攻擊國民黨的時候，需要側翼協助，小綠在成長的過程中，需要大綠庇護，可是問題是遇到席次之爭的時候，新潮流一直在上電視的時候說，「評估不會過門檻」結果過了門檻，你是陳柏惟你會怎樣？

李正皓說，最後大綠小綠的矛盾，先萬不要演變到像拜登丟包阿富汗一樣，這樣就很難解決了。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘