藍營揚言強攻1218公投　綠營備戰：說服更多人投「4個不同意」

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨前後任主席江啟臣、朱立倫喊出1218公投視為對政府不信任投票，民進黨發言人顏若芳24日表示，對於公投態度非常明確，會持續與社會溝通，說服更多民眾投下「四個不同意」票。

顏若芳表示，這場公投對國際貿易、經濟發展、能源轉型以及民主永續都有重大影響，民進黨對於公投態度非常明確，也一直都與相關團體保持聯繫。

顏若芳強調，民進黨要譴責國民黨將公投作為政治鬥爭工具，「此舉完全無助於台灣社會對公共議題討論，也阻礙國家進步發展」。民進黨對於公投淪為政黨惡鬥的工具，感到遺憾，但也絕對不會迴避。

顏若芳說，民進黨針對公投和相關政策的社會對話從未中斷，中央黨部、行政部門與諸多黨公職都持續與團體保持對話，許多原先參與藻礁公投的民間團體也為了共同的能源轉型、供電穩定與減空污的目標與執政團隊持續努力和討論，並重新調整對於公投的態度，希望政府和民間一起尋求雙贏解方；而行政部門也已提出諸多團體願意共同思考的新方案。

顏若芳指出，這場公投，民進黨有責任對社會進行更多理性溝通，讓人民充分了解，台灣需要非核家園、能源轉型、需要更好的台美關係和國際支持，此外也讓民眾有更完善的投票品質以及對公共政策的冷靜思考與判斷。

顏若芳表示，反觀國民黨，在面對公投議題時，無法理性問政，甚至還「吃美牛反美豬」，黨主席朱立倫甚至曾公開反對核四運轉，用各種荒謬和矛盾的言行亂鬥秀下限。

顏若芳表示，民進黨對公投的相關推動進度，會適時向外界進行完整說明。民進黨也要再次呼籲國民黨，不要為了政黨利益，透過負面仇恨進行一連串的政治動員與罷免；停止在國會持續亂鬥杯葛；勿將公投作為朱主席個人政治利益籌碼。