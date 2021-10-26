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竹市設計力再獲國際肯定　東門城5作品獲獎

▲「東門城廣場」改造獲國際肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲「東門城廣場」改造獲國際肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2021日本國際級設計大獎GOOD DESIGN AWARD近期公布全球設計得獎名單，新竹市公共建設「東門城廣場」、「關埔國小」、「關東客家市場」、「新竹公園春室」、「台灣設計展視覺設計」共5案，邀請國家級建築師邱文傑、黃聲遠等打造，從全球5835件眾多作品中脫穎而出獲獎，新竹市設計力再獲國際肯定。新竹市長林智堅感謝評審團給予高度肯定，表示將持續努力為市民提升生活環境，也邀請國人來訪遊玩感受竹市設計力。

日本「GOOD DESIGN AWARD」至今已有64年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。日本「GOOD DESIGN AWARD」每年由日本通商產業省以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度）」，選出百大優選，其中5件就是竹市作品。

林智堅表示，自上任以來推動美學城市，將各式設計美學導入城市建設，今年9月「國家卓越建設獎」新竹市共獲22座獎項，現又以2021 GOOD DESIGN AWARD獲得5座獎項，刷新新竹市國際獎項的獲獎紀錄，不論國內國外，新竹市建設成果與設計力屢創佳績，不斷刷新紀錄，除了感謝各界評審團給予的高度肯定，獲獎榮耀也歸屬於市府團隊與設計團隊。

行政處表示，「東門城廣場」是步行城市計畫重要的一環，是年輕學子練舞聖地，堪稱「最親民的古蹟」，改造由建築師邱文傑操刀，將原有廣場重整出更大空間，3座古橋墩也重見天日，讓民眾可實際觸摸舊建築遺跡。考量在地年輕人使用需求，更以不鏽鋼包覆打造10公尺鏡面長廊，讓青年在此練舞、表演。東門城地下道也連接護城河，打造親水平台，讓民眾近距離觀賞護城河生態，並增加無障礙坡道，透過輪椅、娃娃車也都能造訪。

「關埔國小」由建築師黃聲遠規劃設計，獲獎無數，含2020台灣景觀大賞、2020台灣建築獎首獎等。校園捨棄圍牆、以小樹林包圍校園，校舍仿丘陵地形，打造高低起伏走廊，「流線型教室」設計讓校園景觀無重複，校舍代表性美景包含天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、中央跳舞草坪，讓學生親近大自然。

「關東客家市場」由建築師謝宜家團隊設計，為保存、推廣客家文化，將老舊傳統市場改造成複合式客家文化基地，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，造型線條呈現出新竹山嵐線，還以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象，並特別將客家紅磚建築專屬橫向排列模式融入設計中，另外拆除閒置車道、手扶梯，美化攤位及拓寬走道空間，讓市場更加寬敞，未來將以建築、食物、展覽等方面呈現客家文化，並設置客家主題圖書館，讓市民自然地沉浸在客家文化氛圍。

隱身在新竹公園的「春室」由市府與在地老牌公司春池玻璃攜手打造，2018年重新整修，以灰白色調結合線條設計，在循環經濟理念下，利用跨界合作，將廢棄玻璃重新回收製成美學產品，1樓提供現場玻璃示範表演及玻璃DIY、3樓純白「透明系」咖啡廳「The POOL一池」結合策展、餐飲，該建築是新竹公園內最美、最好拍的透明玻璃屋。

2020年台灣設計展破280萬人次參觀，其視覺設計由卵形oval-graphic操刀也獲獎，將象徵在地的「風」、「Wifi」、「竹」、「網路」四大元素符號化，並將其彈性組合成各種視覺延伸。「風」以「風轉」的意象擴大符號性，結合動態，藉由幻化成新竹獸的原型，引領人們在路徑中尋找與探索，打造「人來風」意象；「竹」本身在象形圖解上像是前進的「箭頭」，結合動態擴大至各種設施應用的指示圖形中，另外結合台灣常見的「歡迎跑馬燈」動態感為發想，創造各種應用可能。

卵形設計葉忠宜受訪時也表示，2020台灣設計展主視覺獲德國紅點、英國D&AD，日本TokyoTDC跟日本GOOD DESIGN等許獎項肯定，意味了這幾年台灣公部門對於設計專業有著深入探索的決心，比起個人的喜悅，更令人欣慰的是，在台灣的設計環境裡，終於看見了各種進步的可能性。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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