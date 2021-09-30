　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶晚會首度移師新竹空軍基地　明起報名入場

▲新竹市長林智堅今宣布，國慶晚會首次前進空軍新竹基地舉辦。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今宣布，國慶晚會首次前進空軍新竹基地舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首場國慶晚會！新竹市長林智堅今宣布，國慶晚會首次前進空軍新竹基地舉辦，10月9日晚間6點30分晚會正式開始，現場開放1千位民眾入場，明（1）日中午12時線上報名（https://hccggovtw.kktix.cc/events/twnnationalday2021 ），當天演出將有線上直播，表演卡司有出身香山的金曲新人?te壞特與金曲歌后曹雅雯，現場還將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機；林智堅邀請民眾10月訪新竹市，不僅有精彩國慶晚會，還有新竹光臨藝術節壓軸光雕秀、香山濕地藝術季，在竹市消費登錄五倍券還可抽汽車大獎，歡民眾一起玩爆、買爆新竹。

立法院長、慶籌會主任委員游錫堃今攜手新竹市長林智堅舉辦國慶記者會，實力派團隊「拍謝少年」也現場演出。慶籌會秘書長陳宗彥、中華民國僑務委員會副委員長徐佳青、慶籌會執行長呂清源、文化部專門委員賴世哲、空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長許永祥、新竹青年國樂團藝術總監劉江濱、欣蕾舞蹈團藝術總監王人禾、議員蔡惠婷、陳建名、林彥甫、陳啟源、鄭美娟、李妍慧、廖子齊、劉康彥、曾資程皆出席參與。

林智堅表示，2021年台灣面對許多外來威脅，病毒更來到了家門口，感謝勤奮的新竹人，面對大環境不佳，竹科逆勢成長，感謝勤奮、創新的新竹人，讓大新竹成為台灣戰略產業的重鎮，今年產值預估高達1.5億，台灣半導體產業成為全球最可以信賴的民主經濟夥伴。

今年國慶在大新竹這座戰略城市舉辦，呼應台灣情勢，主題定為「民主大聯盟，世界加好友」，地點更選在「空軍新竹基地」舉辦，藉此感謝空軍弟兄們，24小時、不分晝夜，在領空守護著民主自由的安全。

林智堅也公開國慶晚會表演超強卡司，他說，新竹是一座新舊融合的城市，有最現代化的科技、更有密度最高的古蹟群，因此，今年的國慶晚會表演，特別融入了新舊融合的新竹元素，找來在地深耕表團新竹青年國樂團、欣蕾舞蹈團演出，還有金曲歌后、歌王以及新人，還有台灣實力派樂團等等，要來展現這座年輕古城的魅力。

立法院長、國慶籌備委員會主任委員游錫堃表示，今年很多縣市都爭取國慶晚會，經過慶籌會評估後，最後選定在新竹市舉辦國慶晚會。因為新竹市空軍基地守護人民安全，竹科今年成績更是亮眼，新竹市區在林智堅市長打拼下，更是煥然一新、人文薈萃，相信今年國慶晚會一定會獨具特色，讓全世界關注台灣的人都能夠看見新竹市文化、科技表現。

游錫堃也說，疫情重創全球，台灣人民團結一心、防疫有成，讓全世界看見台灣，更發現台灣民主價值，許多國家在台灣最需要時候捐贈疫苗，非邦交國的立陶宛還願意在台設立辦事處，這都顯示出，台灣今年在世界被看見。

中華民國僑務委員會副委員長徐佳青表示，受疫情影響，今年僅1千名僑胞返台參與，不過國慶活動都有線上直播，歡迎僑胞線上共襄盛舉，一起欣賞台灣軟實力。

針對110國慶晚會，新竹市府行政處說，國慶晚會在新竹市10月9日晚間登場，帶民眾一窺基地神秘樣貌，現場更將展示兩架20周年紀念塗裝的幻象戰機，展現我國空軍實力。

表演緊扣新竹在地連結，有國樂、獨立音樂、流行音樂。重量級卡司包含金曲歌后朱海君與僑生歌唱大賽冠軍演唱經典名曲；金曲歌王謝銘祐、金曲新人壞特與金曲歌后曹雅雯、台灣實力派樂團拍謝少年與Tizzy Bac惠婷跨界演出；還有創作才子李英宏，搭配新竹第一女詩人陳秀喜詩詞，演繹對這片土地的熱愛。

行政處表示，今年國慶晚會因應防疫，也規劃完整防疫計畫，除所有表演團體將進行快篩，陰性者才能入場表演。因入場民眾全採報名制，晚會報名從10月1日中午12時起至10月3日中午12時止，於KKTIX平台開放。報名成功後，請民眾於活動當日持身分證入場，由空軍基地成功門（成功路）入場，配合防疫，全場禁止飲食，請於入場前用餐完畢。

市府表示，晚會精采盛況將進行線上直播，10月9日晚間6點30分，可鎖定市長林智堅臉書、三立新聞台、MTV、三立新聞網、三立新聞臉書、Vidol、Vidol YouTube、yahoo!tv等平台，邀請大家線上觀賞國慶晚會，一起為國家的生日喝采歡呼，度過美好難忘夜晚！

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
快訊／校園施打完畢　新北開放「2對象」補接種BNT　
遭挖眼女店員最新傷勢曝！　嚇到睡不著吐「4字」令人心疼
快訊／打BNT原液「仍有7人住院」　最新狀況曝光
吳宗憲生日「痛失兩愛將」　4句話逼哭她！
女神13年婚姻玩完！　老公6年前爆出軌
LIVE／新北公園、遊戲場明開放！　侯友宜最新說明
第十一輪BNT可打112萬人　「這年齡以下」一般民眾有機會！
連署書曝光！村民赴縣府怒吼：別再放挖眼男出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大台南總工會」TTQS連八金　「斜槓工會」平台展現多元人才價值

雲林消防維護保養無線電中繼站　登山健行凝聚向心力

濫倒肆虐！對付環保蟑螂　彰化地檢署檢察長：加倍奉還　

避免疫情再起　嘉義市傳統市場加強實聯制

台東杉原海水浴場暫停救生員服務　東北季風強民眾勿冒險戲水

花蓮金針花季圓滿落幕　富里農會送加菜金感謝警方辛勞

黃敏惠訪百歲人瑞贈禮金禮品　他是至聖先師「孔子」的後代

國慶晚會首度移師新竹空軍基地　明起報名入場

世界狂犬病日　嘉義縣犬貓狂犬病疫苗免費打

開基玉皇宮捐贈住宅用火警器　黃偉哲感謝熱心公益

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

「大台南總工會」TTQS連八金　「斜槓工會」平台展現多元人才價值

雲林消防維護保養無線電中繼站　登山健行凝聚向心力

濫倒肆虐！對付環保蟑螂　彰化地檢署檢察長：加倍奉還　

避免疫情再起　嘉義市傳統市場加強實聯制

台東杉原海水浴場暫停救生員服務　東北季風強民眾勿冒險戲水

花蓮金針花季圓滿落幕　富里農會送加菜金感謝警方辛勞

黃敏惠訪百歲人瑞贈禮金禮品　他是至聖先師「孔子」的後代

國慶晚會首度移師新竹空軍基地　明起報名入場

世界狂犬病日　嘉義縣犬貓狂犬病疫苗免費打

開基玉皇宮捐贈住宅用火警器　黃偉哲感謝熱心公益

「大台南總工會」TTQS連八金　「斜槓工會」平台展現多元人才價值

雲林消防維護保養無線電中繼站　登山健行凝聚向心力

國慶連假離島加班機再釋近4000座位　明上午9時開放訂票

快訊／校園BNT今施打完畢　新北開放「2對象」10／1-15補接種

濫倒肆虐！對付環保蟑螂　彰化地檢署檢察長：加倍奉還　

美國商會也來關心！NCC暫緩OTT TV立專法管理

人夫傳「神龍特寫」狂撩小三！她嬌喊：老公記得吃…正宮秒心碎

拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

促銷競爭啟動！iPhone 12持續降價、5G安卓旗艦機再折1萬6

「紙本藝FUN券」明開放超商登記！符合「3資格」申請步驟一次看

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

大白天開名車剪電纜　害女騎士絆倒

南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排抽籤

中山高北上261公里處連環車禍

化學公司大老闆捐完巡邏車　再捐警用機車

台南工寮大火　消防14車29人搶救

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

「2021台中購物節」APP下載數破40萬

自助餐便當店須「回收紙餐具」　違規可罰30萬

屏東五倍券再加碼　推8萬8888份屏東券

更多熱門

相關新聞

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：建設兼顧財政

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：建設兼顧財政

新竹市長林智堅明將赴市議會進行施政報告，他指出，竹市至今共向中央爭取215億，用建設帶動地方經濟發展，更增加稅收，今109年市府總決算出爐，歲入歲出賸餘8.16億元，創103年以來新高，歲入決算更較預算增加14.74億，「用建設健全財政」有成：他也指出，初上任時宣示的「兒童城市」今年進入「轉骨期」關鍵，兒童醫院、新校園運動、兒童探索館、公托公幼、進擊的公園等都在最後衝刺階段，透過教育、托育、醫療、藝文全面性政策，打造最具指標性的兒童城市。

新竹市停辦台灣燈會　市長：好消息要來了！

新竹市停辦台灣燈會　市長：好消息要來了！

94歲古蹟「新竹州廳」立面整頓　典雅重現

94歲古蹟「新竹州廳」立面整頓　典雅重現

竹市幸福指數全國第二　超越六都

竹市幸福指數全國第二　超越六都

馬紹爾談斐濟事件挺台　曝中真正目的

馬紹爾談斐濟事件挺台　曝中真正目的

關鍵字：

新竹市行政處 國慶晚會

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面