國慶晚會首度移師新竹空軍基地　明起報名入場

▲新竹市長林智堅今宣布，國慶晚會首次前進空軍新竹基地舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首場國慶晚會！新竹市長林智堅今宣布，國慶晚會首次前進空軍新竹基地舉辦，10月9日晚間6點30分晚會正式開始，現場開放1千位民眾入場，明（1）日中午12時線上報名（https://hccggovtw.kktix.cc/events/twnnationalday2021 ），當天演出將有線上直播，表演卡司有出身香山的金曲新人?te壞特與金曲歌后曹雅雯，現場還將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機；林智堅邀請民眾10月訪新竹市，不僅有精彩國慶晚會，還有新竹光臨藝術節壓軸光雕秀、香山濕地藝術季，在竹市消費登錄五倍券還可抽汽車大獎，歡民眾一起玩爆、買爆新竹。

立法院長、慶籌會主任委員游錫堃今攜手新竹市長林智堅舉辦國慶記者會，實力派團隊「拍謝少年」也現場演出。慶籌會秘書長陳宗彥、中華民國僑務委員會副委員長徐佳青、慶籌會執行長呂清源、文化部專門委員賴世哲、空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長許永祥、新竹青年國樂團藝術總監劉江濱、欣蕾舞蹈團藝術總監王人禾、議員蔡惠婷、陳建名、林彥甫、陳啟源、鄭美娟、李妍慧、廖子齊、劉康彥、曾資程皆出席參與。

林智堅表示，2021年台灣面對許多外來威脅，病毒更來到了家門口，感謝勤奮的新竹人，面對大環境不佳，竹科逆勢成長，感謝勤奮、創新的新竹人，讓大新竹成為台灣戰略產業的重鎮，今年產值預估高達1.5億，台灣半導體產業成為全球最可以信賴的民主經濟夥伴。

今年國慶在大新竹這座戰略城市舉辦，呼應台灣情勢，主題定為「民主大聯盟，世界加好友」，地點更選在「空軍新竹基地」舉辦，藉此感謝空軍弟兄們，24小時、不分晝夜，在領空守護著民主自由的安全。

林智堅也公開國慶晚會表演超強卡司，他說，新竹是一座新舊融合的城市，有最現代化的科技、更有密度最高的古蹟群，因此，今年的國慶晚會表演，特別融入了新舊融合的新竹元素，找來在地深耕表團新竹青年國樂團、欣蕾舞蹈團演出，還有金曲歌后、歌王以及新人，還有台灣實力派樂團等等，要來展現這座年輕古城的魅力。

立法院長、國慶籌備委員會主任委員游錫堃表示，今年很多縣市都爭取國慶晚會，經過慶籌會評估後，最後選定在新竹市舉辦國慶晚會。因為新竹市空軍基地守護人民安全，竹科今年成績更是亮眼，新竹市區在林智堅市長打拼下，更是煥然一新、人文薈萃，相信今年國慶晚會一定會獨具特色，讓全世界關注台灣的人都能夠看見新竹市文化、科技表現。

游錫堃也說，疫情重創全球，台灣人民團結一心、防疫有成，讓全世界看見台灣，更發現台灣民主價值，許多國家在台灣最需要時候捐贈疫苗，非邦交國的立陶宛還願意在台設立辦事處，這都顯示出，台灣今年在世界被看見。

中華民國僑務委員會副委員長徐佳青表示，受疫情影響，今年僅1千名僑胞返台參與，不過國慶活動都有線上直播，歡迎僑胞線上共襄盛舉，一起欣賞台灣軟實力。

針對110國慶晚會，新竹市府行政處說，國慶晚會在新竹市10月9日晚間登場，帶民眾一窺基地神秘樣貌，現場更將展示兩架20周年紀念塗裝的幻象戰機，展現我國空軍實力。

表演緊扣新竹在地連結，有國樂、獨立音樂、流行音樂。重量級卡司包含金曲歌后朱海君與僑生歌唱大賽冠軍演唱經典名曲；金曲歌王謝銘祐、金曲新人壞特與金曲歌后曹雅雯、台灣實力派樂團拍謝少年與Tizzy Bac惠婷跨界演出；還有創作才子李英宏，搭配新竹第一女詩人陳秀喜詩詞，演繹對這片土地的熱愛。

行政處表示，今年國慶晚會因應防疫，也規劃完整防疫計畫，除所有表演團體將進行快篩，陰性者才能入場表演。因入場民眾全採報名制，晚會報名從10月1日中午12時起至10月3日中午12時止，於KKTIX平台開放。報名成功後，請民眾於活動當日持身分證入場，由空軍基地成功門（成功路）入場，配合防疫，全場禁止飲食，請於入場前用餐完畢。

市府表示，晚會精采盛況將進行線上直播，10月9日晚間6點30分，可鎖定市長林智堅臉書、三立新聞台、MTV、三立新聞網、三立新聞臉書、Vidol、Vidol YouTube、yahoo!tv等平台，邀請大家線上觀賞國慶晚會，一起為國家的生日喝采歡呼，度過美好難忘夜晚！