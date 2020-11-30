幸福指數全國第二超越六都　林智堅：市民小事是市府大事

▲林智堅出席「縣市幸福指數大調查」發布記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

經濟日報與台灣人壽等單位共同主辦的「2020縣市幸福指數大調查」今（30）日公布結果，新竹市以68.23分幸福指數排名第二，超越六都，與第一嘉義市僅差分0.29分。新竹市長林智堅表示，竹市近年成績頗佳，曾獲三次冠軍、兩次亞軍，都歸功於市民、市府團隊努力，新竹市政府以市民小事為大事，持續努力。

「2020縣市幸福指數大調查」顯示，新竹市「幸福指數」已經連續三年都是一、二名，更二度蟬聯亞軍，此次名次雖未提升，在政府統計部分客觀指標中拿下非六都第一（幸福指數由客觀指標「政府統計指數」、民調指數「施政滿意度」各50%計算）。經濟日報評比，在政府統計數據、民意調查結果都是「雙優」，客觀數據與民眾主觀幸福度都極高，地方政府施政滿意度達76.1分，排名第三，僅以2分僅次於新北市、桃園市。

林智堅下午出席「縣市幸福指數大調查」發布記者會，由經濟日報副社長周祖誠公布幸福縣市排名，竹市拿下第二名成績。

「市民小事就市政府大事」，林智堅市長表示，市政工作並非市長想做什麼，而應該觀察市民需要、期待什麼，近年新竹市府以設計力導入公共建設，翻轉新竹市，解決竹市長期缺乏公共建設問題，更讓市民找回光榮感、認同感。

林智堅說，再次感謝市民、市府團隊努力，讓竹市近年幸福指數有兩次第一名，還有兩次第二名成績。他的任期進入倒數，他更加快腳步解決市民迫切問題，期盼為市民帶來更多幸福感。

新竹市政府補充，新竹市財源不如六都，新竹市長林智堅便向中央爭取經費，從竹市預算編列可發現，建設的資本支出預算從起先30億到如今60億，推動市民期待以久的連接竹市外環道路系統的公道三、新校園運動、市立棒球場等。

新竹市政府表示，城市建設變多後，經濟力也大幅提升，新竹市的營利事業銷售額從103年的1.9 兆，成長到108年的2.4兆，更同步拉抬市民收入，竹市人口今年也突破45萬人，人口更持續成長中。

第9年舉辦的「縣市幸福指數大調查」深入各縣市，每年受訪人數約莫2萬人，為民間機構最大規模的民調，指數包含「客觀幸福力」與「主觀幸福感」表現。「客觀幸福力」反映各縣市幸福資源，指標包括平均每人居住面積、家戶連網比率、平均每戶可支配所得與儲蓄比率、15至64歲有酬工作者占同齡人口比率、平均每人志工服務時數、暴力犯罪發生率等十項指標。「主觀幸福感」以民調方式訪問民眾對居住條件、家庭經濟、工作狀況、社會聯繫、教育成就、環境品質、政府作為、健康狀況、生活現況、個人安全、工作生活平衡等11項指標滿意度。