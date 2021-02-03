94歲國定古蹟「新竹州廳」立面整頓　｢紅磚牆拱型窗」典雅重現

▲「新竹州廳」重現百年古蹟立面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府辦公大樓「新竹州廳」有近百年歷史，是現存唯一的國定古蹟市府辦公大樓，但州廳建築臨中央路側面部分，長期遭舊鐵皮設施遮擋，市府近日著手整頓拆除，並整理凌亂電纜線，重現百年古蹟立面，隱藏的「紅磚牆」、「拱型窗」也都重見天日，市府指出，未來也將做草皮鋪設、綠美化，盼開放民眾使用，繼幸福廣場後，持續完善州廳周邊成為好行好走的舒適空間。

市府表示，和洋混合風格的州廳建於西元1925年，為一棟「ㄇ」字型的二層磚造建築，外牆以紅磚搭配灰色洗石子材質，屋頂為木造雙斜屋坡式設計，正面入口設計雙柱搭配2個小塔樓，使整個玄關門廊相當突出，進入大廳內部後可見洋式的拱廊及羅馬柱子，具備高度歷史及藝術價值，被評定為國定古蹟，目前為新竹市政府辦公使用，假日開放民眾進入參觀拍照。

行政處表示，為讓新竹州廳古蹟之美可以完美呈現，此次整頓原遮擋新竹州廳鄰中央路側立面的舊鐵皮設施，讓州廳側立面減少遮擋，顯露建築元素之美，並鋪設草皮增加綠地面積、種植新灌木群及改善變電箱色系，維持質樸古蹟樣貌。

行政處指出，近年來市府積極開放州廳空間、改善市府周邊環境，「把空間還給市民」，拆除圍牆打造幸福廣場、護城河改善、「幸福盒子」公廁與觀景空間，去年也完成天空纜線地下化，讓古蹟面貌完整重現。未來也將持續在新竹州廳周邊創造更友善的環境景觀。