竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：推動建設兼顧財政健全

▲「兒童城市」今年進入「轉骨期」關鍵。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅明將赴市議會進行施政報告，他指出，竹市至今共向中央爭取215億，用建設帶動地方經濟發展，更增加稅收，今109年市府總決算出爐，歲入歲出賸餘8.16億元，創103年以來新高，歲入決算更較預算增加14.74億，「用建設健全財政」有成：他也指出，初上任時宣示的「兒童城市」今年進入「轉骨期」關鍵，兒童醫院、新校園運動、兒童探索館、公托公幼、進擊的公園等都在最後衝刺階段，透過教育、托育、醫療、藝文全面性政策，打造最具指標性的兒童城市。

林智堅市長說，竹市決算歲入歲出賸餘8.16億元，創103年以來新高，其中歲入決算更較預算增加14.74億，實屬不易，因竹市財源透過努力開源節流，至今爭取中央經費共215億，用建設提升城市生活品質，吸引人才移入，帶動經濟發展，稅收也增加，也因此造就歲入決算高於預算，推動建設也兼顧財政健全。

林智堅市長表示，新竹市生育率全國名列前茅，幼兒人口多，14歲以下兒童比例超過16%，但過去很長一段時間，城市兒童、親子相關公共建設卻不足，新竹市府近年積極爭取中央經費挹注，加上地方款項投入，大幅提升公共建設，積極打造兒童城市。

新竹市府表示，市府推動政策從搖籃開始，全方位照顧孩子的食衣住行育樂，托育方面，啟動「一區一公托」，去年北區公托率先啟用，第二所公共托育家園即將在香山區開辦，今年9月招生，東區公托則規劃明年招生。

教育方面，新校園運動六年來投入約48億，新建2校、已進行34棟老舊校舍改造、超過31校通學步道，三民附幼、高峰及華德福非營利幼兒園陸續完工，新竹市立幼兒園原地重建預計113年完工，公幼、非營利名額累計將增加1712名，將是新竹市史上最高。

在早療照顧上，市府推動早療三支箭政策，加強硬體設備、增加特教師資人力並提高早療補助，竹市每月補助4千元為全國最高，更特地為慢飛兒量身打造，桃竹苗首座公辦民營的兒童早療中心，更有專業師資團隊進駐。

為讓孩子們獲得最好的醫療照顧服務，市府也推動「竹竹苗唯一兒童專屬醫院」BOT案，與馬偕醫院合作，打造醫學中心等級醫院，地下四層、地上十層建築，總病床達400床，預計111年開始營運，造福竹竹苗近30萬名兒童。

除優質就學環境，市府更為親子藝文育樂公共空間，兒童探索館將成孩子們的科普教育基地，預計今年暑假開幕；更重新改造85年歷史的新竹動物園，拿掉鐵柵欄，讓動物有更好空間，透過動物夥伴們故事宣導生命教育；還有新竹公園成最好的生命教育原地，園內設立台灣昆蟲館有各式照顧昆蟲、動物課程，更是桃竹苗區最有規模昆蟲教育據點。

不僅有各式藝文教育場館，還有優質戶外環境可跑跳，新竹市府啟動「進擊的公園」計畫，已改造全市23座公園，如綠光公園主打溜索等特色遊具、明湖公園有湖畔森林，滿足市民也吸引外縣市親子踩點。

「有了硬體，更舉辦優質活動」，新竹市近年舉辦多場親子大型活動盛事，像是兒童藝術節、仲夏藝文季等，並邀請國內外優秀藝文團體造訪演出，讓大小朋友就近感受豐富的藝術饗宴。

市府指出，總施政報告明日10點將在新竹市議會公布，新竹市議會官網將同步轉播，歡迎市民一同聽取關心市政。