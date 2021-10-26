獨／冤魂黑令旗索命！性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

▲竹東少女姦殺命案主嫌林春雄。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松、沈繼昌、莊智勝／台北-桃園報導

犯下竹東少女焚屍案、綽號「冥王」的主嫌林春雄(現年37歲)，涉嫌在2015年間將就讀國中二年級的邱姓少女帶到公園毆打、凌虐，並與4名同夥輪流性侵，後見少女傷重死亡，林春雄等人竟殘忍焚屍；案經上訴至更三審，法院認定5人有教化可能，全數逃死獲判無期徒刑，判決出爐後引起社會輿論譁然，不料林春雄近日意外傳出在監獄中離奇倒下，經送醫搶救後宣告無效死亡。

本案發生於於2015年5月間，當時就讀國二、輕度智能障礙的邱姓少女，疑似在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找了男友林春雄及一群朋友將少女押走。一夥人將少女押到附近的公園，對少女拳打腳踢，還嗆說「給你兩條路走，一條是打死你，另一條是讓我們強姦你！」最後林男與同夥對少女輪流性侵。少女遭凌虐後倒地不起，一夥人將她棄置原地等死，轉到KTV歡唱。有2名同夥回來查看，發現少女已經死亡，竟也不以為意，將遺體拖到草叢棄置後，又回到KTV繼續歡唱，結束後才由林春雄將邱女焚屍丟棄。案發後檢方對5人起訴，並全都求處死刑。

當時義務協助修復遺體的修復師陳庭兒回憶，「我們同事總共8個人看到遺體時，忍不住掉淚，因為一打開屍袋，不是數以萬計，而是成千上萬的蛆，每一個毛細孔都有，甚至用強力水柱沖還是沖不完蛆，只能用夾子一個一個夾」、「妹妹的太陽穴也被打凹了，左腳也沒了，臉也沒有了，加上遺體被燒過，只剩骨頭，還有一點點的肉，最困難的就是修復臉部，大家只能憑著照片，盡量幫妹妹恢復原貌，真的花了好久的時間才修復完成…」。

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。二審改將林春雄與另名同夥處無期徒刑，其餘3人分別判刑28年到20年。更一審則重判林春雄死刑、褫奪公權終身，另外3同夥改判無期徒刑，黃女仍判20年。更二審也加重，判林春雄死刑，其餘4人全數無期徒刑。由於林春雄犯案手法太過殘忍，當時更二審法官認為，無法證明林春雄有無教化可能，但東方世界奉「殺人償命」為鐵律，就算廢死團體呼籲，但80%的國人支持死刑，且大法官也認為死刑不違憲，「司法必須彰顯社會正義」，可教化並不是免死金牌。

但全案到了2019年底更三審，又改認定5人有教化可能、或不排除有教化可能，全數改判無期徒刑、褫奪公權終身。當時林春雄還押時，記者詢問他「躲過死刑有什麼說法嗎？」、「是不是點頭向法官說謝謝？」他雙手合十，不發一言。全案於今年4月間，最高法院駁回上訴定讞，林春雄確定逃過死刑，判決出爐後一度引起社會輿論譁然。

不料在林春雄逃死判決定讞後，近日傳出林春雄於突然在監獄如廁時突然倒下，經監所人員送往桃園聖保祿醫院搶救後，仍然宣告無效死亡；遺體報驗單上載明，林春雄於22日上午8時05分心跳突然休止，經送醫後院方持續搶救，但仍於上午10時05分宣告死亡，目前仍未明示死亡原因。消息曝光後，有網友稱林春雄離奇暴斃，是被殺的邱姓少女冤魂「手持黑令旗」復仇索命成功。

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