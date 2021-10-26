曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄市新興區七賢一路某大樓昨（25日）凌晨2時20分發生一起糾紛，一名楊姓男子與友人聚餐後準備搭電梯離開，孰料，卻與人發生口角，指甲、背部皆被劃傷。警方獲報後立即展開調查，查出其中一名涉案人之一就是今年2月持刀砍殺百萬網紅YouTuber《含羞草日記》副團長超艾夾、外號「金毛」的蔡姓男子，警方正循線追緝中。

▲高雄市新興區某大樓爆發糾紛，曾砍傷百萬網紅、綽號金毛的蔡姓男子遭警方鎖定是涉案人之一。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

警方調查，傷者楊男與友人在七賢一路某大樓內聚餐後，搭乘電梯欲離開時，在電梯內疑似酒後與人有發生口角而衍生肢體衝突，造成楊男手指指甲流血、背部遭劃傷。本分局獲報抵達現場後，發現現場僅有4名男子，其中楊男（30歲）受傷，隨後警方將楊男以及其餘友人羅男（30歲）、陳男（18歲）、青男（22歲）帶回警局釐清。

警方初步調查，目前根據車牌，已查獲涉案的王男（33歲）到案，並持續追緝相關涉案犯嫌，以釐清案件發生經過。此外，警方鎖定當天帶頭打人的是外號「金毛」、今年2月才因持刀砍殺《含羞草日記》副團長超艾夾的蔡姓男子，現正追緝當中。

【17：52更新】

警方稍早已於下午4時許將蔡男以及另名許姓犯嫌拘提到案。

▼「含羞草日記」超艾夾(左)今年2月遭蔡姓男子砍傷。（資料照／記者湯興漢攝）