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身體都健康！冥王林春雄「不適到不治僅2hrs」　獄中冒冷汗暴斃

▲▼「有我在，就不會有太陽」　林春雄臉書：我就不是人！（圖／翻攝林春雄臉書）

▲竹東少女焚屍案主嫌林春雄。（圖／翻攝林春雄臉書）

記者黃哲民、沈繼昌／台北報導

犯下竹東少女命案被判處無期徒刑定讞的男子林春雄，去年（2020年）4月起在台北監獄服刑，上周五（22日）吃完早餐到獄內工廠工作時，突然四肢無力冒冷汗，獄方在10分鐘內將他送抵桃園聖保祿醫院急救，當天上午10時許仍宣告不治，死因記錄為「心跳休止（未明示原因）」，獄方表示林男服刑期間健康良好，幾乎沒就診記錄，對此也很意外，因家屬要求不解剖，林男遺體已交給家屬領回善後。

獄方指出，林男於22日上午8時許進入工廠工作，8時30分向工廠主管報告身體不舒服，主管見林男手腳無力、直冒冷汗，趕緊叫人攙扶林男到獄內的醫務室，並叫救護車於8時40分送抵聖保祿醫院，急救至當天上午10點05分仍宣告不治。

自稱「冥王」的林春雄（37歲）於2015年5月17日，夥同當時女友黃曉雲及3名男子，虐打並性侵就讀國二、患有心智缺陷的邱姓少女，將邱女獨自棄置荒郊野外以致傷重氣絕，林男等人用砂石塗抹邱女臉部企圖毀容，再潑汽油焚屍意圖滅跡，後因在場目擊的2名少女其中1人向朋友炫耀，慘劇才曝光。

林男一、二審被法官認定有教化可能，依殺人等罪僅判無期徒刑，經最高法院發回更審，更一審與更二審以林男惡性重大為由，均改判他死刑，但更三審指林男已跟邱家和解、「似仍有悔過之意」，未達《兩公約》得判死刑程度，將林男5人都改判無期徒刑。

最高院去年（2020年）4月1日駁回上訴，維持更三審判決定讞，林男隨即被送往台北監獄服刑。獄方表示，林男服刑期間沒有違規紀錄，健康狀況也很良好，幾乎沒有就診紀錄，對於林男從表達身體不舒服到宣告不治僅2小時，也覺得很意外，林男家屬定期到北監探望林男，對於檢方驗屍結果無意見，但希望別解剖。桃園地檢署指出，25日經檢察官與法醫相驗後，初判為心因性休克致死，後續檢方已將遺體發交家屬領回善後。

▼林春雄22日上午於獄中離奇暴斃。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼竹東少女姦殺命案主嫌林春雄，更三審逃過死刑後，雙手合十。（圖／記者吳銘峯攝）

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