高雄警追通緝犯遭埋伏開槍傷勢曝！　1嫌遭壓制3嫌搭車逃逸中

記者賴文萱／高雄報導

高雄市岡山分局人員在前往三民區查緝通緝犯時，遭到不明人士伏擊對員警開槍，造成一名員警被流彈波及造成左小腿擦傷，目前傷勢無大礙已出院。據了解，員警在追查殺人未遂通緝犯黃男時，忽遭4名男子開門衝出開槍，現場同仁制伏1名劉姓犯嫌，但另外3名犯嫌則搭乘2部自小客車逃逸。

▲高雄市警察局岡山分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄員警遭埋伏開槍，嫌犯逃逸畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局壽天所2名員警在查訪通緝案件時遭4嫌持槍射擊，現場逮捕1嫌、3嫌逃逸，員警1人左小腿擦傷，傷勢無大礙已出院。



今日上午10點49分，有民眾通報在三民區昌裕街聽到槍聲，轄區鼎山所及線上快打警力趕赴現場查看。據了解，陳、劉等2名員警（無攜帶槍械）追查殺人未遂通緝犯黃嫌（男、30年次），敲門查訪時，忽遭3名男子開門衝出，其中1名犯嫌向同仁開槍，造成陳員左小腿擦傷，其中3嫌衝出搭乘2部自小客逃逸，現場壽天所同仁制伏1名劉姓犯嫌，另3名犯嫌逃逸。

4名犯嫌分別為62年次劉男（已緝獲）、60年次林男（在逃）、綽號「善良」男子（在逃），以及綽號「蛋頭」男子（在逃）。

▲高雄員警追查通緝犯遭埋伏開槍，造成左小腿擦傷，所幸傷勢無大礙已出院。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，經通知119到場救護，陳員左小腿擦傷送榮總救護，現場遺留1顆彈殼。受傷陳姓警員於榮總醫治，陳員意識清楚，局長到院慰問關懷；12:45時陳員出院。另殺人未遂通緝犯黃嫌已於現場逮捕，依法歸案，初查與本案無涉。目前岡山分局、刑警大隊與三民二分局已組成專案小組，全力追緝中。