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社會 社會焦點 保障人權

鑽手機APP平台刷卡漏洞　男持偽卡盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊26日宣布偵破一利用利用Apple Store與Google Play平台交易漏洞，利用偽卡、人頭信用卡大刷台灣上櫃網遊公司「遊戲橘子」代理知名手遊「天堂M」遊戲藍鑽，短短一年內造成該公司損失逾新台幣3千萬，刑事局專案小組9月13日收網，逮捕涉嫌持偽卡盜刷遊戲公司虛寶的林姓主嫌等5人到案。

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊指出，疫情期間不少民眾待在家玩手遊，林嫌（37歲、詐欺前科）疑從對岸不法集團、暗網購得人頭、偽造信用卡號，透過Apple Store與Google Play平台綁定信用卡付款，大量購買「天堂M」手遊藍鑽「遊戲橘子」公司今年進行內部稽核發現該遊戲虛寶交易金額與會計實收款項不符，發現特定上百帳戶都有「先刷卡、後退刷」取得虛寶盜賣問題，該公司委託系統、法務人員在今年3月向刑事局電偵大隊報案。

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊第一隊獲報後，與北市士林分局、桃市龍潭分局台南市刑大共組專案小組、報請桃園地檢署檢察官廖榮寬指揮偵辦，警方調查發現這些可疑遊戲帳號利用兩大手機業者平台漏洞。林嫌手法持上述信用卡綁定付款後，利用手機APP平台需人工審核刷卡付款1~2天的空窗期，盜賣得手藍鑽獲利，此舉造成遊戲公司損失慘重，遊戲橘子人員發現，曾有一個月玩家課金購買該網遊藍鑽交易額達2000多萬、但公司入帳僅有1千萬元、足見林男盜刷功力。

從2020年8月起到今年9月間，成功利用偽造信用卡號、人頭信用卡綁定平台代付交易，成功詐取藍鑽4000餘萬顆，以「天堂M」遊戲虛寶市值換算，成功盜刷近3千萬元市價藍鑽。

接著林嫌等人公然透過「8591」虛寶網、臉書社團以市價6折出售藍鑽；警方粗估林嫌等得手獲利高達1800萬元，警方指出：林姓嫌犯等人以市價6折費用兜售給不知情買家銷贓洗錢，林男利用遊戲帳號、銀行帳戶層層遞轉逃避追查，警方收網在桃園市逮捕林男，當場扣押現金新台幣及帳戶內金流新台幣1千萬元，犯案聯絡手機、電腦、存摺、金融卡等。

警方偵訊後依觸犯詐欺罪嫌送交桃園地檢署複訊，檢察官訊後裁定林男等5人以3至5萬元金額交保候傳。警方呼籲遊戲玩家切莫再虛寶平台購買來路不明道具裝備，以免觸犯贓物罪責，也有可能遭遊戲公司求償。

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