「高端也許真的沒那麼差」　黃暐瀚：政府過度保護反令國人質疑

▲高端疫苗。（圖／記者唐詠絮攝、彰化縣衛生局提供）



記者杜冠霖／台北報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑，衛福部長陳時中日前坦言，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，後面的500萬劑將不再增購。資深媒體人黃暐瀚表示，高端也許真的沒有那麼差，「但政府的過度保護，反令國人產生質疑。」

對於高端打氣低迷，黃暐瀚表示，高端也許真的沒有那麼差，但政府的「過度保護」，反令國人產生「質疑」、懷疑這東西是不是真的差一截，才必須讓總統、副總統這樣的出來掛保證。

黃暐瀚指出，高端問題還是出在國際認證，有國際認證自然會有人願意施打，「事實證明，台灣價值並不能解決一切問題。」

預定500萬劑的高端疫苗，目前到貨223萬劑，打了163萬劑，仍有60萬劑可供施打。對此，黃暐瀚指出，高端施打人數卡關在75萬人（第一劑），跟進打第二劑的，也只有61萬人，也就是說，有14萬人改變心意、不願打高端第二針，照這個進度，台灣施打高端的人口數，很可能無法突破100萬人，總使用量，也可能不會超過200萬劑。

對於多出來的300萬劑，陳時中表示，援贈他國是選項。對此，黃暐瀚說，問題是，當世界各國逐漸可以買到Covax與WHO認證的六大疫苗時，一款施打人次沒有超過100萬的「罕見疫苗」，國際上要如何受歡迎，「台灣自己不打、打不完的疫苗送給友邦，有沒有想過友邦會是什麼感覺？」