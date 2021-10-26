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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打不完的高端可能送友邦　黃暐瀚：有沒有想過友邦的感受？

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高端疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期國際疫苗持續到貨，衛福部長陳時中坦言，高端仍有約230萬未到貨，未來很可能用不到，對於是否改援助友邦，他說很多國家在接洽，但不方便透露有哪些。資深媒體人黃暐瀚表示，當世界各國逐漸可以買到Covax與WHO認證的疫苗時，把一款施打人次沒有超過一百萬的「罕見疫苗」送給友邦，「有沒有想過友邦會是什麼感覺？」

預定500萬劑的高端疫苗，目前到貨223萬劑，打了163萬劑，仍有60萬劑可供施打。對此，黃暐瀚指出，高端施打人數卡關在75萬人（第一劑），跟進打第二劑的，也只有61萬人，也就是說，有14萬人改變心意、不願打高端第二針，照這個進度，台灣施打高端的人口數，很可能無法突破100萬人，總使用量，也可能不會超過200萬劑。

對於多出來的300萬劑，陳時中表示，援贈他國是選項。對此，黃暐瀚說，問題是，當世界各國逐漸可以買到Covax與WHO認證的六大疫苗時，一款施打人次沒有超過100萬的「罕見疫苗」，國際上要如何受歡迎，「台灣自己不打、打不完的疫苗送給友邦，有沒有想過友邦會是什麼感覺？」

黃暐瀚表示，高端也許真的沒有那麼差，但政府的「過度保護」，反令國人產生「質疑」、懷疑這東西是不是真的差一截，才必須讓總統、副總統這樣的出來掛保證，因此，高端問題還是出在國際認證，有國際認證自然會有人願意施打，「事實證明，台灣價值並不能解決一切問題。」

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