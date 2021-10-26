打這3款疫苗才能入境美國！前台大醫喊話高端：加油，擠進名單中

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打這3款疫苗才能入境美國！林氏璧喊話高端：加油，擠進名單中

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲美國宣布外籍旅客須打完2劑核准疫苗才可入境。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

美國白宮今（26）日宣布，11/8起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，包括台灣目前正接種的AZ、BNT與莫德納，僅未滿18歲孩童與少數族群例外。前台大感染科醫師林氏璧見高端未被列入名單指出，「這是一個動態過程，應該是指這個名單還會繼續新增認證的疫苗才對吧！」並喊話高端疫苗要加油，擠進名單中。

根據美國CDC規定，因混打在多國越來越普遍，因此混打任2劑獲認可的疫苗，包括莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、AZ、Covishield（印度版AZ）、國藥、科興，也能被視為完整接種，可入境美國，但2劑間隔不可少於17天。至於美國是否可能擴大認可未在WHO緊急使用名單上的疫苗，根據美國一名資深官員在簡報會中的回應，機率恐怕不高。

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▲▼ 美國洛杉磯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國洛杉磯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

對此，前台大感染科醫師林氏璧在粉專指出，「機率恐怕不高，這應該是該記者的個人判斷」，他看到白宮逐字稿，官員是這樣回覆的，「這是一個動態過程，包括WHO及其免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）決定WHO認可名單的過程。我們選擇了美國FDA和WHO認可的疫苗名單，這些疫苗經過容易定義的國際公認標準化程序。我們很清楚WHO 和SAGE將繼續定期檢視緊急使用清單，待其他疫苗效力數據出爐，未來也會經過審查程序。」

林氏璧不解地問，這是一個動態過程，應該是指疫苗名單還會繼續新增認證的疫苗才對，「怎麼會直接寫機率恐怕不高呢？」最後也不忘向高端疫苗喊話，「加油吧，獲得歐盟認證，擠進這個名單中吧！」

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲高端未被列入美國FDA及WHO認證疫苗，林氏璧要高端疫苗加油。（示意圖／路透）

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