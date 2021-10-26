打這3款疫苗才能入境美國！前台大醫喊話高端：加油，擠進名單中

▲美國宣布外籍旅客須打完2劑核准疫苗才可入境。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

美國白宮今（26）日宣布，11/8起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，包括台灣目前正接種的AZ、BNT與莫德納，僅未滿18歲孩童與少數族群例外。前台大感染科醫師林氏璧見高端未被列入名單指出，「這是一個動態過程，應該是指這個名單還會繼續新增認證的疫苗才對吧！」並喊話高端疫苗要加油，擠進名單中。

根據美國CDC規定，因混打在多國越來越普遍，因此混打任2劑獲認可的疫苗，包括莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、AZ、Covishield（印度版AZ）、國藥、科興，也能被視為完整接種，可入境美國，但2劑間隔不可少於17天。至於美國是否可能擴大認可未在WHO緊急使用名單上的疫苗，根據美國一名資深官員在簡報會中的回應，機率恐怕不高。

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▲美國洛杉磯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

對此，前台大感染科醫師林氏璧在粉專指出，「機率恐怕不高，這應該是該記者的個人判斷」，他看到白宮逐字稿，官員是這樣回覆的，「這是一個動態過程，包括WHO及其免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）決定WHO認可名單的過程。我們選擇了美國FDA和WHO認可的疫苗名單，這些疫苗經過容易定義的國際公認標準化程序。我們很清楚WHO 和SAGE將繼續定期檢視緊急使用清單，待其他疫苗效力數據出爐，未來也會經過審查程序。」

林氏璧不解地問，這是一個動態過程，應該是指疫苗名單還會繼續新增認證的疫苗才對，「怎麼會直接寫機率恐怕不高呢？」最後也不忘向高端疫苗喊話，「加油吧，獲得歐盟認證，擠進這個名單中吧！」

▲高端未被列入美國FDA及WHO認證疫苗，林氏璧要高端疫苗加油。（示意圖／路透）