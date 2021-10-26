陳時中「高端500萬劑打不完」　最新接種數曝！鄉民喊與郭董有關

記者陳俊宏／綜合報導

4疫苗最新接種數曝光！目前開放23歲以上民眾可預約第1劑BNT，根據最新統計，已有57多萬人預約，且一度塞爆當機。而高端至今共接種136萬7189劑，衛福部長陳時中坦言，目前高端庫存223萬劑，「應該是不會用完」。對此，有網友直言，「被郭董買的BNT搞到」。

衛生福利部今年5月底與高端、聯亞簽約採購各500萬劑新冠肺炎疫苗，並視未來疫情需求各增購500萬劑，因聯亞未通過EUA審查，目前國產疫苗僅高端持續供貨並施打。截至24日，已有75萬2654人接種第一劑，61萬4535人完成兩劑注射，共接種136萬7189 劑。

▼陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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民眾黨立委高虹安25日質詢指出，政府未清楚揭露高端疫苗到貨資訊，國人不知現存高端數量與有效期限。

陳時中與疾管署長周志浩一時也說不清到貨多少，最後給出仍有約223萬劑庫存的數字，有效期限半年。陳時中說，含開口合約，高端疫苗可採購500萬加500萬共計1000萬劑，「使用量不夠的話，後面的這500萬就沒有了。」

國民黨立委洪孟楷質詢時陳時中提到，「上次質詢時，你也坦承現在有緩打潮」，加上疫情控制、天氣比較冷，合理判斷若疫情仍控制得宜，高端這230萬劑不會用到？陳回答，很有這樣的可能性，但還是要看施打情況，不過他預測這500萬劑應該不會用完。

▼高端累計接種136萬7189劑。（圖／記者湯興漢攝）

洪孟楷關心若高端有剩，會不會連送也送不出去？陳時中說，高端正努力通過巴拉圭EUA審查，同時有很多國家在接洽，但不方便透露有哪些。

由於鴻海創辦人郭台銘與台積電和慈濟，各買了500萬劑BNT，這1500萬劑將陸續到貨，也讓民眾在施打疫苗多了一個選項，許多人苦等多時，近日終於打到第一劑BNT。對此，許多網友在PTT直言，高端是「被郭董買的BNT搞到」、「緩打潮，然後被BNT超車。」

►疫苗最新統計數據：



累計疫苗接種 2228萬3271劑

人口涵蓋率 67.71%

AZ接種1153萬7736 劑

莫德納接種549萬8879劑

高端接種136萬7189 劑

BNT接種387萬9467劑