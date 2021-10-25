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台灣電子疫苗證明「用歐盟規格」 指揮中心曝將採2種基礎

▲▼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲陳宗彥說，疫苗接種證明資訊資安各方面等級「採取歐盟的規格」。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

各國接種新冠疫苗後，紛紛推出疫苗護照等證明，而針對台灣疫苗證明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25日）表示，電子疫苗證明已規劃完成。指揮中心今下午記者會表示，預計將採取歐盟的規格。

陳時中今上午出席立法院衛環會，民進黨立委賴惠員問及台灣電子疫苗證明相關規劃，陳時中表示，電子疫苗證明已經規劃完成，以歐洲模式進行，也請外館推動與他國互相認證。由於台灣國際電子認證會承認WHO認證疫苗，只是互相認證部分，國內有打高端，而國外沒打，怎麼溝通？

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陳宗彥說明，疫苗接種證明資訊資安各方面等級「採取歐盟的規格」，當然也會參酌各國家規格，因為未來疫苗接種證明，是要在全球做使用，「當然基礎是以WHO為認證的疫苗做基礎，或取得各國EUA的疫苗」。陳宗彥表示，另會請外交部跟各國家商談，彼此都同意疫苗接種證明都可以去做使用，基於此精神，指揮中心跟相關部會都會持續做研議跟規劃，希望做到更周全，完成一定程度規劃後再推出。

陳時中說，疫苗認證分三塊，包括證明有效性、可信度，要透過雙邊認證去了解證明怎麼開，避免有不可信疫苗證明，國內有EUA的疫苗廠牌一定在認可名單內，其次為WHO認可且通過有段時間，但會觀察突破性感染，再考慮是否納入認可廠牌。

另外，針對中國大陸的科興、國藥等疫苗是否也會納入？陳時中回應，WHO有認可的，自然是國際認可，原則上會列入，除非有證據證明藥效不足，就會例外排除。

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