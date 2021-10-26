台南移工宿舍消防安全視察　丁春能：確保移工、社會弱勢安全

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日重大火警案件燒出各種消防職權內難以觸及的社會弱勢者、外籍移工等對象，為避免憾事再度發生，台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，首度率隊前往官田消防分隊轄內華宏新技公司移工宿舍，視察消防安全。

這次踏勘重點於場所僱用外籍移工是否均熟悉滅火器、室內消防栓操作使用，而宿舍內逃生避難動線是否通暢無堆積雜物。

第二救災救護大隊丁春能大隊長表示，官田工業區為二大隊重點督導區域，區域內列管場所311家、所僱用之外籍移工人數達1200人以上。本次踏勘重點督導項目為抽查外籍移工是否均熟悉滅火器及室內消防栓的使用，而雇主是否製作多國語言宣導標語、落實執行防火教育訓練工作。防災觀念必須深植人心，常保憂患意識勿有僥倖心態，才能打造安心、安居、安業的城市。

消防局長李明峯表示，台南市列管652家外籍移工宿舍，除了要求各業管單位落實平日檢查、轄區單位及業者需加強逃生演練，除此之外更要求各移工宿舍均需安裝「住宅火災警報器」(住警器)。住警器推廣已行之有年，歷年發生的住警器作動火警案件顯示出住警器可爭取火場裡反應時間，及早避難或滅火，確實降低生命財產損失。