　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南移工宿舍消防安全視察　丁春能：確保移工、社會弱勢安全

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日重大火警案件燒出各種消防職權內難以觸及的社會弱勢者、外籍移工等對象，為避免憾事再度發生，台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，首度率隊前往官田消防分隊轄內華宏新技公司移工宿舍，視察消防安全。

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次踏勘重點於場所僱用外籍移工是否均熟悉滅火器、室內消防栓操作使用，而宿舍內逃生避難動線是否通暢無堆積雜物。

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊丁春能大隊長表示，官田工業區為二大隊重點督導區域，區域內列管場所311家、所僱用之外籍移工人數達1200人以上。本次踏勘重點督導項目為抽查外籍移工是否均熟悉滅火器及室內消防栓的使用，而雇主是否製作多國語言宣導標語、落實執行防火教育訓練工作。防災觀念必須深植人心，常保憂患意識勿有僥倖心態，才能打造安心、安居、安業的城市。

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市列管652家外籍移工宿舍，除了要求各業管單位落實平日檢查、轄區單位及業者需加強逃生演練，除此之外更要求各移工宿舍均需安裝「住宅火災警報器」(住警器)。住警器推廣已行之有年，歷年發生的住警器作動火警案件顯示出住警器可爭取火場裡反應時間，及早避難或滅火，確實降低生命財產損失。

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長，率隊前往華宏新技公司移工宿舍視察消防安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
「這廠牌第1劑」已經沒人想打！　問AZ＋BNT電話被打爆
日本確定第6度贈台疫苗　「30萬劑AZ」明運抵！
快訊／「國旅券中籤號碼」出爐！　6組身分證末碼中獎
LIVE／60萬份「千元國旅券」開抽！　開獎直播
台灣軍隊與中國對戰有勝算？　《華爾街日報》點出關鍵問題
金宣虎逼墮胎大逆轉！　前女友被抓包「多次偷見男人」
真子公主結婚了！更名「小室真子」　正式脫離皇室
快訊／趙玉柱進去了！　台開案定讞關4年
「大魔王Delta」長這樣！　顯微鏡真面目曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

台南中西區湖美公園旁新增停車場　97席停車格市民有感

東港迎王祭典爆性騷擾　女臀部遭襲丈夫拳攻怪叔叔「扯平和解」

台南移工宿舍消防安全視察　丁春能：確保移工、社會弱勢安全

臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感　協助開創職涯新方向

屏東恐怖男當街殺人1死1重傷　拿木棍、磚塊「專挑頭部砸」

找尋下一位賈伯斯與蓋茲　台中啟動創新創業育苗平台

爽掏偽鈔加油2次遇上巡邏警　他心虛逃跑「自撞分隔島」翻車遭逮

快訊／高雄林園台石化工廠驚傳火警！烈焰濃煙狂竄　警消急搶救

我們在安靜中跳舞　新北勞工局+文化基金會推聽障表演藝術展

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

台南中西區湖美公園旁新增停車場　97席停車格市民有感

東港迎王祭典爆性騷擾　女臀部遭襲丈夫拳攻怪叔叔「扯平和解」

台南移工宿舍消防安全視察　丁春能：確保移工、社會弱勢安全

臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感　協助開創職涯新方向

屏東恐怖男當街殺人1死1重傷　拿木棍、磚塊「專挑頭部砸」

找尋下一位賈伯斯與蓋茲　台中啟動創新創業育苗平台

爽掏偽鈔加油2次遇上巡邏警　他心虛逃跑「自撞分隔島」翻車遭逮

快訊／高雄林園台石化工廠驚傳火警！烈焰濃煙狂竄　警消急搶救

我們在安靜中跳舞　新北勞工局+文化基金會推聽障表演藝術展

明晚冷空氣再襲台！周末「北台灣雨又變多」　低溫探20°C↓

全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

孫德榮「腎衰竭跡象」急送醫！　經紀人曝病況：打抗生素觀察中

1.2折起！晶華一人1750元爽住2五星飯店、買6000送6000元再回歸

「拆彈專家」陷不倫風暴！王必勝打贏5大本土戰役　北農專案9天完結

女房東張淑晶入獄後首露臉！側頭、口罩遮臉　躲法警後避拍

線民事件後黃國書首度現身立法院　「謝謝大家」4字低調回應

UberEats外送員內湖行車糾紛　遭2男痛毆！警鎖定車主追緝

楊昇達「反求婚」逼哭女友　深夜致電岳父對話曝光：好像有蹊蹺

重懲小玉製作換臉A片　高嘉瑜告了「妨害名譽+妨害風化」附帶求償

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

地方熱門新聞

屏東男酒後抓狂！拿鈍器砸人釀1死1重傷

即／高雄林園台石化工廠驚傳火警！

持偽鈔加油遇上巡邏警　心虛自撞分隔島反遭逮

黃偉哲訪新竹光臨藝術節

瑞芳警4所長到任布達　分局長期勉人民最大、基層優先

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

金山警3所長交接布達　分局長期勉治安無縫接軌

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬

屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊吸睛

台南移工宿舍消防安全視察

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬

提前邁入超高齡社會！臺中長照培訓「補助最高1萬5」

南澳大震店員顧客3人嚇玩「木頭人」

更多熱門

相關新聞

黃偉哲訪新竹光臨藝術節

黃偉哲訪新竹光臨藝術節

台南市長黃偉哲25日晚上應新竹市長林智堅邀請，率局處首長北上新竹參觀全國首見、最大規模的光雕秀「光臨藝術節」，除了交流藝術節舉辦經驗外，黃偉哲熱情歡迎林智堅及新竹市民在落實防疫措施下，帶著振興五倍券到台南展開秋冬輕旅行，逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費滿百還可登錄發票抽大獎。

建築園冶獎台南市榮獲16座獎項

建築園冶獎台南市榮獲16座獎項

勞工局辦理300場次以上徵才活動

勞工局辦理300場次以上徵才活動

避「城中城」憾事重演　南市府重啟管委會輔導團隊

避「城中城」憾事重演　南市府重啟管委會輔導團隊

南投大叔大嬸闖什股海域　下一秒狂喊救命

南投大叔大嬸闖什股海域　下一秒狂喊救命

關鍵字：

台南移工宿舍消防安全丁春能

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

可米小子隊長「罕提2離世成員」

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

老蕭言論引戰火統神深夜下指導棋

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面