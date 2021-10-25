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黃偉哲率隊參訪新竹光臨藝術節交流城市美學　歡迎新竹市民到台南旅遊購物抽大獎

▲台南市長黃偉哲25日晚上率局處首長，北上新竹參觀全國首見光雕秀「光臨藝術節」，並熱情歡迎林智堅及新竹市民帶振興五倍券，到台南逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲25日晚上率局處首長，北上新竹參觀全國首見光雕秀「光臨藝術節」，並熱情歡迎林智堅及新竹市民帶振興五倍券，到台南逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日晚上應新竹市長林智堅邀請，率局處首長北上新竹參觀全國首見、最大規模的光雕秀「光臨藝術節」，除了交流藝術節舉辦經驗外，黃偉哲熱情歡迎林智堅及新竹市民在落實防疫措施下，帶著振興五倍券到台南展開秋冬輕旅行，逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費滿百還可登錄發票抽大獎。

▲台南市長黃偉哲25日晚上率局處首長，北上新竹參觀全國首見光雕秀「光臨藝術節」，並熱情歡迎林智堅及新竹市民帶振興五倍券，到台南逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興到新竹交流取經，看到光臨藝術節這麼漂亮的景象，許多藝術家的創意作品讓人驚艷，用光讓城市更美麗，讓大家迫不及待想到新竹遊逛，而新竹和台南都是美食之都、文化之都，有很多相同點可以互相觀摩學習，歡迎台南市民到新竹旅遊，也邀請新竹市民到台南吃喝玩樂使用振興五倍券。

▲台南市長黃偉哲25日晚上率局處首長，北上新竹參觀全國首見光雕秀「光臨藝術節」，並熱情歡迎林智堅及新竹市民帶振興五倍券，到台南逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南每年有許多燈會活動，如月津港燈節、龍崎空山祭、府城普濟燈會、成功燈會、神農街燈會及風神廟夜晚燈光造景等，因此黃偉哲特別藉由這次邀約，率隊與新竹市長林智堅交流經驗、觀摩學習。

2021新竹光臨藝術節，是疫情趨緩後全國最大型的光影藝術展演，主要結合新竹市內各知名古蹟建物，搭配聲光音效，展出9件光雕作品、36件實體作品，呈現難得一見的絢麗夜景。

林智堅市長帶領黃偉哲市長及台南市府團隊參訪新竹火車站「光之旅行」、SOGO「數位動物園」、菸酒公賣局「時光膠囊」、美術館「藝術實驗所」、北大教堂「拂曉之翼」等精彩奪目的光雕秀。

▲台南市長黃偉哲25日晚上率局處首長，北上新竹參觀全國首見光雕秀「光臨藝術節」，並熱情歡迎林智堅及新竹市民帶振興五倍券，到台南逛古蹟、泡溫泉、吃美食，消費抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，新竹與台南皆為歷史悠久的古都，有許多相似之處，如新竹州廳、台南州廳均為百年治理市政的官衙處所，又同樣保有昔日台灣總督府專賣局建築物-新竹支局、台南支局，以及現今仍為南來北往交通重要據點及國定古蹟的新竹火車站、台南火車站等，看到新竹這些場域成為光臨藝術節光雕展覽場地，他感到相當驚艷。

此外，為了行銷台南特色農特產與伴手禮，黃偉哲也特別挑選台南古早味好物，包括適合秋冬進補的麻油、椪餅、龍眼乾、青皮椪柑，以及近期因為《魷魚遊戲》而超夯的椪糖，歡迎大家來台南體驗自己動手做椪糖的樂趣。

黃偉哲更貼心準備運用關子嶺泥漿溫泉開發的保養禮盒，邀請林智堅伉儷在秋冬時節，帶著五倍券一起到關子嶺泡全台獨有的泥漿溫泉暖心暖身超幸福。

黃偉哲也不忘向所有新竹市民推銷，在台南消費滿100元即可登錄發票抽三房美宅，旅遊住宿就送好康券，還有超過80間旅宿配合五倍券推出住一晚送一晚的特惠活動，秋冬時節到台南旅遊保證超值且收穫滿滿。

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