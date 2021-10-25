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力助市民就業　台南市勞工局辦理300場次以上徵才活動

▲台南市勞工局長王鑫基表示，今年受疫情影響，為協助市民求職，除開辦實體徵才活動，也提供線上求職專區以及台南工作好找APP，讓求職者可以遠距求職更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基表示，今年受疫情影響，為協助市民求職，除開辦實體徵才活動，也提供線上求職專區以及台南工作好找APP，讓求職者可以遠距求職更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞動人口97萬7千人，2021年上半年失業率為3.9％，自2019、2020年失業率已連續3期在六都中最低，市長黃偉哲為協助市民就業，除積極招商引資台南，創造在地就業機會，並指示勞工局提供就業諮詢、職涯規劃、職業訓練、就業媒合等措施，協助求職者了解個人職涯規劃、提升工作職能，協助找適合工作。

▲台南市勞工局長王鑫基表示，今年受疫情影響，為協助市民求職，除開辦實體徵才活動，也提供線上求職專區以及台南工作好找APP，讓求職者可以遠距求職更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，今年受疫情影響，為協助市民求職，除開辦實體徵才活動，也提供線上求職專區以及台南工作好找APP，讓求職者可以遠距求職更便利。而在疫情趨緩下，9月、10月連續辦理兩場戶外大型就博會，並落實體溫量測、人流管控、實聯制等防疫措施，協助市民求職，並透過徵才活動協助就業媒合，迄今大、小型徵才活動已辦理315場，提供逾53000職缺。

▲台南市勞工局長王鑫基表示，今年受疫情影響，為協助市民求職，除開辦實體徵才活動，也提供線上求職專區以及台南工作好找APP，讓求職者可以遠距求職更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南已連續100天以上本土0確診，產業經濟及觀光旅遊也逐漸復甦，勞工局表示為協助觀旅業用人需求，於10月27日上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「110年台南市旅館業聯合徵才活動」，本次活動有香格里拉台南遠東大飯店、台南老爺行旅、台糖長榮酒店、夏都城旅安平館、劍橋大飯店、台南大飯店、國泰商旅、臺邦商旅、福爾摩沙酒店、台南大員假日酒店、維悅飯店、天下大飯店、台南富信大飯店、榮美金鬱金香酒店、桂田酒店、南科贊美酒店等16家知名旅館業者前來設攤招募人才，將提供329個多元職缺，有求職需求的民眾請不要錯過機會，相關資訊可洽06-6330820，或至台南市勞工局職訓就服中心網站http:// job.tainan.gov.tw 最新活動查詢。

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