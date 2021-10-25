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什股海域4天2次遭闖！南投大叔大嬸摸蛤樂　下一秒狂喊救命　

▲3人受困什股海域消防人員救出。（圖／彰化縣消防局提供）

▲3人闖什股海域受困，消防人員救出。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

又闖什股海域！上午有來自南投2名大叔跟1名大嬸進到海域內摸蛤遊玩，卻把漲潮時間記成下午，接近中午看到海浪一波波湧入，卻來不及走避，所幸看到一旁有膠筏，便站在上面揮手狂叫「救命」，伸港及線西消防分隊據報後，出動各式消防車5輛，消防人員7人，救災人員駕駛船艇將3人救出，化解一場虛驚。

▲3人受困什股海域消防人員救出。（圖／彰化縣消防局提供）

由於受困者與岸邊之間隔了一片蚵田跟一條深度不詳的海溝，一旦漲潮海水很快的便淹沒沙洲，救援會增加很大的困難度，這3人雖然站在膠筏上，但眼看被漂離岸邊已經有300公尺遠，消防分隊據報後隨即駕駛船艇出海將3人平安救出。

▲3人受困什股海域消防人員救出。（圖／彰化縣消防局提供）

10月22日才有1名來自台中市清水區的大叔被困在什股海域，摸黑才叫救命，如今再有人闖同樣地區，4天連續2次都有遊客闖入，不僅讓消防救護人員疲於奔命，就有蚵農也因此爆氣，「明明消防局都有設『危險海域 禁止戲水』的警示標語，為何還要闖入，甚至抄近路從6號風扇旁進海，這真的很危險，若真的受困恐怕也來不及救援」。

▲▼ 彰化

彰化縣消防局第一大隊大隊長劉錫垣也提醒民眾，伸港什股海域為公告禁止進入，主要是地形特殊，離海岸線越遠，地勢越高，許多民眾看見退潮時可以步行到外海，或開車沿蚵車走的蚵道進入海灘，但等到漲潮時才發現已無退路而受困，非常詭異，過去常有民眾受困潮間帶沙洲的意外事件發生，民眾切勿進入。

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