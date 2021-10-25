蔡詩萍點出罷免3關鍵　「該修的是朝野見獵心喜的腦袋」

▲林昶佐、陳柏惟。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免成功後，支持者與民進黨都喊出調高罷免門檻，民進黨立委許智傑主張從25%調高至35%，國民黨則拿「罷韓案」批評雙重標準。對此，媒體人蔡詩萍認為，罷免門檻不是關鍵，「該修的不是罷免門檻，是朝野見獵心喜的腦袋」。

蔡詩萍25日表示，陳柏惟被罷免後，藍綠發現被罷免不是一件不可能的事，甚至在某些選區還挺容易的，其實罷免成功是不是一件很爽的事？的確是，對「想罷免那個人」的那群人來說是很爽的，至於是不是一件「很正義」的事，要看對誰而言了，高雄前市長韓國瑜被罷免綠營一片叫好，藍營感情複雜；陳柏惟被罷免藍營大聲叫不信公義喚不回，泛綠認為是「輸不起的報復」，但罷免市長和立委，在台灣的民主政治裡，都不是不可能的任務了，不是嗎？

蔡詩萍指出，陳柏惟被罷免成功，民進黨檢討罷免門檻過低，但當初就是綠營發動「割藍尾」，罷免蔡正元不成，發現門檻太高，才在2016年掌握國會後，修法成「同意票須超過選區選舉人25%」，也是這四分之一的同意票門檻，才把韓國瑜罷免掉，怎不見綠營人士喊門檻太低？如今，陳柏為被罷免，下一位被點名的，又是泛綠營的林昶佐，才讓民進黨立委覺得有威脅感，以前嫌門檻高，現在嫌門檻低，要修到多少才算合理？

蔡詩萍認為，以現在的門檻對照幾次罷免案，有成功也有失敗，可見關鍵不在門檻，而是選區的特性、被罷免人的特質，以及師出有名與否，都是相互牽動的因素，且不能不承認，正因為門檻「具威脅性」，幾次經驗下來，對政黨而言，對政治人物而言，的確起不少監督、震懾的作用。

蔡詩萍表示，反對民進黨再次修改罷免門檻，同樣反對國民黨再次利用現在的罷免門檻去搞下一次的罷免案，理由很簡單，如果國民黨食髓知味，繼續這樣搞罷免，反彈的作用，必定會回頭，吞噬藍營，「綠營會不搞你嗎？」；若民進黨又利用國會優勢再修改門檻，必遭民眾譏諷，要也是你民進黨，不要也是你民進黨，這種「權力的傲慢」一旦緊緊貼在民進黨身上，絕不符合一個號稱民主又進步的政黨。

蔡詩萍指出，任何一種制度，既然已經兩次以上的修改，意味著機制本身沒所謂的完美，而要靠人的尊重和呵護完善它的運作，這絕非唱高調，而是英美法系的普通法，經驗法則一再證明「徒法不足以自行」，罷免絕不是民主的常態，選舉才是，罷免只是補民主選舉之不足，是警惕當選人要隨時注意，選民握有最終不讓你連任，或拉政黨下台的權力，甚且透過罷免，讓當選人知道「人民才是主人」的真諦，所以，罷免不能門檻過高，高到讓政治人揚起下巴，根本不怕你，也不能低到讓民選職位，連屁股還沒坐熱，就被罷免。

蔡詩萍認為，朝野政黨不該把罷免當武器，把罷免當對付政敵的手段，否則罷免門檻高低多少，永遠都是不確定的爭議，因個案而改，又因個案而再改，這是民主政治的諷刺，也必然是政黨政治浮躁化、躁進化的危險訊息，「罷免門檻不要再改了！但，朝野政黨的腦袋，倒是應該跨過惡鬥門檻，朝更有格調的競爭去較勁吧！」