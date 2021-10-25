陳柏惟被罷免綠營喊「門檻太低」！陳其邁：反對因個案修法

▲立委陳柏惟罷免通過，綠營認為門檻須調整。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案通過，民進黨政治人物紛紛喊提高罷免門檻。對此，高雄市長陳其邁今（25日）表示，他尊重罷免結果，但對於提高罷免門檻，他「反對因為個案而修法」，同時也會尊重立院討論結果。

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，對於罷免門檻，民進黨立委許智傑、王定宇以及台南市長黃偉哲等，都認為選罷法有檢討、改進的空間。不過卻遭國民黨質疑，「藍營的人被罷就是民主，綠營的人被罷就是反民主嗎？」立委林為洲更揭露，當初提案修低門檻的就是高雄市長陳其邁。

▲高雄市長陳其邁。（圖／資料照）

對此，陳其邁今天出席三元能源科技首座超級電池工廠動土典禮時表示， 當初會提案修低門檻，是因為1994年時執政的國民黨為了護航被發起罷免的擁核立委，把罷免門檻從3分之1升到2分之1，導致後續罷免案難以推動，因此才會在2016年修法把門檻調到4分之1，強調這是當時立法的原由和過程。

陳其邁也透露，針對陳柏惟罷免結果他表示尊重，並稱罷免也是民主的一部分，有選舉就會有罷免，至於是否支持修法將罷免門檻提高，他則認為，不應因為個案就修法，但對於立法院的討論，「我們給予尊重」

台中市第二選舉區立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟被罷免，所屬台中第二選區立委補選將於3個月內補選。中選會表示，根據《公職人員選舉罷免法》第15條規定，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，於選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權與被選舉權。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘