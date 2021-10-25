屏東家扶「18Follow me」高雄歷奇　引導弱勢家庭孩子街訪職人

▲屏東家扶中心帶領10位弱勢家庭孩子，到高雄進行城市歷奇。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



地方中心／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩之際，屏東家扶特別實地帶領10位國、高中搭火車到高雄進行城市歷奇，讓孩子學習如何搭乘大眾運輸，透過街頭訪問職人，幫助他們認識各行各業，並從中培養孩子表達及團隊合作能力。

屏東家扶在服務時，看到弱勢家庭的孩子，在18歲轉大人時，常常因為獨立生活能力不及同儕，而限制他們未來展望，因此特別針對這類需求的孩子，辦理「18 Follow me青少年自主生活學習」課程，課程自6月開始，規劃進行半年，在疫情陸續解封下，終於可展開戶外學習。

小涵，國中三年級，來自單親家庭，媽媽獨力工作撫養她跟妹妹。小涵過去沒有自己外出過，對第一次自己買票搭火車出遊感到新奇與開心，但在進行職人訪問時，因為車站內來往路人行色匆匆，一次、兩次、三次都被拒絕，小涵覺得很灰心、很想放棄。

但在夥伴的加油鼓勵下，小涵鼓足勇氣嘗試第四次訪問，沒想到這次遇到一名在衛武營工作的表演藝術家，向小涵大方分享自己的興趣及工作內容，小涵覺得又驚又喜，沒想到能訪問到如此特別的職業，更沒想到興趣真能成為職業，對熱愛藝術的小涵，內心也得到激勵，或許有一天，她對繪畫的興趣也能變成職業。

國一的阿宏，午後突然發現自己遺失捷運卡，阿宏臉色慌亂、著急，社工老師給孩子們兩種選擇，一是要阿宏自己負責再購買一張捷運卡、二是團隊停下任務陪阿宏沿路回去找。

▲孩子們學期如何購買火車票。（圖／屏東家扶中心提供）



孩子討論後卻給了一個社工意料之外的答案，畢竟回去找有如大海撈針，但大家卻決定陪阿宏回去找，更神奇地是走著走著，聽到孩子大喊「在那裡」，沒想到真的在公園草叢內找到，全員開心的舉手歡呼，當場引來不少路人關注。阿宏很謝謝夥伴，也因為這個突發事件，全員更具向心力，一路過關斬將，也順利合作完成任務。

本次帶領社工老師王晴韻表示，看到家扶幫助的孩子，不僅在一關一關的任務中認真學習，充實自己，更可貴的是彼此願意互相幫忙、鼓勵，把幫助夥伴放在第一位，願意為彼此付出。活動後，青少年們成為好朋友，也跟社工老師說「下次活動，我們都還要來參加喔！」