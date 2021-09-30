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印章店老闆翻開報紙開啟認養路　一認就是三十年

▲▼ 嘉義家扶30年國內認養人，全台唯三 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義家扶國內認養人郭宗三（圖右）為全台三位之一，超過三十年的認養人 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年家扶基金會全國扶幼感謝暨表揚大會中，至今已有639位全國各地延續30年的國內認養人，其中，郭宗三先生代表嘉義的30年國內認養人的其中三人之一，郭宗三自1990年4月開始加入家扶中心認養行列，自此開啟了30年不間斷的資助與支持。

郭宗三先生在與家人於嘉義市經營一家刻印店，郭宗三好客與樸實的個性，到店內的朋友或客人，郭先生總會與客人和朋友寒暄幾句，讓小小的一間刻印店內，總是充滿大大的溫暖與笑聲，郭現孩子長大，也在店內幫忙，更將這份愛心與行動信念傳給小孩。

郭宗三回憶當時在看報紙時，無意間看到家扶基金會認養廣告，認為「這是對社會有益處的，是對的行為」，因此拿起電話詢問，而後開啟的了30年的認養，郭先生認為捐款就像一種普通的日常行為，對於捐款一直抱持平常心，30年的認養期間認養過台南、屏東與嘉義等各縣市孩童，更曾與台南及屏東的認養孩童見面，郭先生印象最深刻的，在認養期間，甚至有屏東認養的照顧者帶認養童，特別到嘉義郭先生店內，找郭先生表達感謝，這一項30年的舉動，對郭先生來說也是對自己的一種肯定，也期許自己能再持續。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，家扶長期關注社會弱勢兒少與家庭，希望能讓個多社會資源的挹注，支持每個需要協助的孩童與家庭，讓兒童能穩定學習與茁壯，也希冀社會有志之士也能一同加入扶幼行列，以愛傳愛，產生一股社會正向且良善循環。

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