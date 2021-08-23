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戴竹社會福利慈善基金會攜手獅子會　捐助家扶中心50台腳踏車

▲獅友與戴竹社會福利慈善基金會攜手傳愛 關懷家扶兒 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

康那香企業公司董事長戴榮吉為感念父親而成立的「財團法人台南市私立戴竹社會福利慈善基金會」，多年來經常連結獅子會等資源，長期捐贈家扶學子助學金及腳踏車予家扶弱勢學子。今年在國際獅子會 300 D1 區第三專區第5分區蔡素娟主席的號召下，首度在嘉義市與嘉義家扶中心合作，並發起「快樂迎開學 幸福上學去」活動，市長黃敏惠等眾貴賓於家扶中心捐贈嘉義地區弱勢學子50輛腳踏車、安全帽及5萬元助學金活動，鼓勵他們安心向學。

▲獅友與戴竹社會福利慈善基金會攜手傳愛 關懷家扶兒 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝獅子會、戴竹社會福利慈善基金會，共同在開學前夕準備了很棒的禮物，讓升上國一的50位孩子得到更多鼓勵，繼續往前走，看到他們的笑容，真的是在疫情中難得一見的情形。

家扶中心沈明彥主任特別感激獅子會、戴竹社會福利慈善基金會所捐贈的腳踏車、安全帽及助學金，使家扶的學子能獲得一輛全新腳踏車、安全帽，並開開心心，無後顧之憂的安全上學去。

▲獅友與戴竹社會福利慈善基金會攜手傳愛 關懷家扶兒 。（圖／嘉義市政府提供）

今年升上國一的小晴，居住於嘉義縣郊區，小晴媽媽一人獨自照顧小晴及就讀國小的弟弟。小晴媽媽從事派遣清潔工，工作時間長，孩子們上下課交通多仰賴親友協助接送。貼心懂事的小晴，主動告訴媽媽自己已長大升上國中了，可以學習獨立自主。因此獲得這台腳踏車，讓小晴相當開心，也相當珍惜，在未來的學習道路上有新的腳踏車相伴，也能減少媽媽的勞累奔波。

嘉義家扶中心在地深耕長達54年，服務嘉義縣市遭逢家庭變故、生活困窘的兒童及家庭，服務範圍擴及市區、山線及海線，多達 840 戶、1400童。藉由社工專業服務、深入家庭了解近況與需求，發覺高比例的家長長期忙於生計，兒童漸長大，相較於幼年階段接送上下課，升上國小高年級或國中階段的兒童，便需要開始學習自己獨自就學，有著這份新的開學禮物，使這個即將到來的開學更加有意義，更鼓勵兒童們努力向學，讓愛傳承。

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