屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

▲當天共27人齊聚同歡，親子一起共玩快手疊杯、閃靈快手等多款桌遊。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

中秋節前夕，屏東家扶特別在新冠肺炎疫情警戒降二級之際，舉辦親子教育課程，讓疫情下久違不見的寄養童與親生父母團聚。當天共27人齊聚同歡，親子一起共玩快手疊杯、閃靈快手等多款桌遊，活動中歡呼聲、歡笑聲不間斷，透過桌遊體驗讓父母學習尊重孩子意見、親子溝通與陪伴的重要性。

媗媗，國小四年級，因被媽媽家暴而被安置，安置後家扶家處社工進入家庭幫助媗媗的父母，經過一年的服務，媗媗媽媽的火爆脾氣已改變很多，也努力調整自己與先生的溝通，為接媗媗返家持續努力著。

受新冠肺炎疫情三級警戒影響，寄養童與親生父母會面連帶被暫停，媗媗與自己的爸媽已經超過3個多月沒見面了，媽媽聽到參加活動可和媗媗相處一整天，相當興奮開心。活動前提早半小時報到，就是想盡早見到媗媗，活動之後，媗媗媽媽輕鬆的說，原來與孩子好好相處並不難，只要陪孩子玩桌遊時，多一點耐心與等待，在跟孩子溝通時，多給孩子留點空間去表達它們的想法就可以了。

本次親子課程的設計，希望教導家長在親子共玩中，除要玩得開心外，也要具備相互尊重、適時溝通等親子技巧。活動結束後，屏東家扶將本次體驗的桌遊贈送給家庭，期待將課程延續到日常中，讓家長在家也能有品質陪伴孩子玩遊戲，也期待接下來中秋四天連假，親子能在家共渡美好佳節。