高雄機廠遷建潮州　台鐵與屏工合作培育屏東地區鐵道人才

▲台鐵局屏東高工舉辦產學合作締約儀式，由屏東高工校長柯朝塗與台鐵副局長馮輝昇（右）代表簽約 。（圖／台鐵局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵局今(25)日與屏東高工舉辦產學合作締約儀式，由屏東高工校長柯朝塗與台鐵副局長馮輝昇代表簽約，會中雙方共同承諾攜手推動產學合作，以培育在地軌道養護及車輛維修等鐵道基層專業人才。

屏東縣籍周春米、蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄、廖婉汝5位立委全部與會，見證這個締約儀式。

屏東高工創立於1937年，創校80餘年來，為國家社會培育超過4萬名的專業技術人才、管理幹部、研究人員與企業(商號)負責人，畢業校友為行業翹楚，在國家的經濟建設中均有傑出表現，是屏東地區歷史悠久、育才濟濟的優質學校。

台鐵局為全年無休運輸事業，其專業技術人才養成時間長，為因應南迴鐵路電氣化完工啟用、藍皮解憂號觀光列車10月23日啟航，及高雄機廠遷建屏東縣潮州，並打造唯一鐵道元素觀光機廠園區，因此結合屏東高工學校資源共同推動產學合作，於110-112學年提供土木科及機械科9名學子至高雄工務段及高雄機廠實習，期許學生將在校所學專長結合實習場域專業裝配、維修技術，日後參與營運人員甄試(產學類科)及進用，以因應臺鐵業務推展所需之人才培育。

台鐵局本著人才培育在地化目標，積極拓展與各區域高中職技職學校合作，向下扎根以提早延攬適職性高之優秀鐵道人。因此，除與屏東合作外，也與公東高工、民雄農工、清華高中、花蓮高工及花蓮高農合作，未來透過與全省優秀高中職學校合作推動產學合作，除讓在地青年學子根留家鄉服務，更能培育台鐵所需鐵道基層專業人才。