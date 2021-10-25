　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄機廠遷建潮州　台鐵與屏工合作培育屏東地區鐵道人才

▲台鐵局屏東高工舉辦產學合作締約儀式，由屏東高工校長柯朝塗與台鐵副局長馮輝昇代表簽約 。（圖／台鐵局提供，以下同）

▲台鐵局屏東高工舉辦產學合作締約儀式，由屏東高工校長柯朝塗與台鐵副局長馮輝昇（右）代表簽約 。（圖／台鐵局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵局今(25)日與屏東高工舉辦產學合作締約儀式，由屏東高工校長柯朝塗與台鐵副局長馮輝昇代表簽約，會中雙方共同承諾攜手推動產學合作，以培育在地軌道養護及車輛維修等鐵道基層專業人才。

▲台鐵局屏東高工舉辦產學合作締約儀式，由屏東高工校長柯朝塗與台鐵副局長馮輝昇代表簽約 。（圖／台鐵局提供，以下同）

屏東縣籍周春米、蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄、廖婉汝5位立委全部與會，見證這個締約儀式。

屏東高工創立於1937年，創校80餘年來，為國家社會培育超過4萬名的專業技術人才、管理幹部、研究人員與企業(商號)負責人，畢業校友為行業翹楚，在國家的經濟建設中均有傑出表現，是屏東地區歷史悠久、育才濟濟的優質學校。

台鐵局為全年無休運輸事業，其專業技術人才養成時間長，為因應南迴鐵路電氣化完工啟用、藍皮解憂號觀光列車10月23日啟航，及高雄機廠遷建屏東縣潮州，並打造唯一鐵道元素觀光機廠園區，因此結合屏東高工學校資源共同推動產學合作，於110-112學年提供土木科及機械科9名學子至高雄工務段及高雄機廠實習，期許學生將在校所學專長結合實習場域專業裝配、維修技術，日後參與營運人員甄試(產學類科)及進用，以因應臺鐵業務推展所需之人才培育。

台鐵局本著人才培育在地化目標，積極拓展與各區域高中職技職學校合作，向下扎根以提早延攬適職性高之優秀鐵道人。因此，除與屏東合作外，也與公東高工、民雄農工、清華高中、花蓮高工及花蓮高農合作，未來透過與全省優秀高中職學校合作推動產學合作，除讓在地青年學子根留家鄉服務，更能培育台鐵所需鐵道基層專業人才。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
快訊／孟美岐首度親自發聲！　連3次道歉：會深刻反思
快訊／阿里山遊客跌落橋下　墜6米深山谷
快訊／趙建銘進監獄了！　提前1天報到
又是他！　瑪莎拉蒂「渣男」又闖禍
婆婆衝娘家罵人！驚覺車子、房子「全媳婦買的」秒閉嘴
孟美岐向正宮道歉！　認了「有交往」陳令韜
士林夜市屋主「放棄上億元都更」　百年祖厝成古蹟
台灣師Pornhub教數學　賺750萬網跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

台東縣推環保祭祀　在地3家企業贊助750包平安米

脫下軍裝變身咖啡達人！他接單烘焙新鮮咖啡　開創事業第二春

慈濟鼓勵向學頒發新芽獎學金　台東440弱勢學子感恩領獎

莿桐鄉民控「每年花十幾萬修電器」　求台電電桿加裝避雷針

高雄機廠遷建潮州　台鐵與屏工合作培育屏東地區鐵道人才

巡邏發現偷倒石棉瓦廢棄物　新化警以車追人

港女險遭點數詐騙　安南警當場攔阻「猴塞雷」

綠島餐飲廢水油污量驚人　環保局籲餐飲業者自主裝設油脂截留器

南投縣工業會頒獎表揚60家績優廠商　共勉疫情不景氣中度難關

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

台東縣推環保祭祀　在地3家企業贊助750包平安米

脫下軍裝變身咖啡達人！他接單烘焙新鮮咖啡　開創事業第二春

慈濟鼓勵向學頒發新芽獎學金　台東440弱勢學子感恩領獎

莿桐鄉民控「每年花十幾萬修電器」　求台電電桿加裝避雷針

高雄機廠遷建潮州　台鐵與屏工合作培育屏東地區鐵道人才

巡邏發現偷倒石棉瓦廢棄物　新化警以車追人

港女險遭點數詐騙　安南警當場攔阻「猴塞雷」

綠島餐飲廢水油污量驚人　環保局籲餐飲業者自主裝設油脂截留器

南投縣工業會頒獎表揚60家績優廠商　共勉疫情不景氣中度難關

19歲未婚小媽媽馬桶產嬰　父、嬤「裹毛巾塞磚丟河」判決出爐

快訊／孟美岐首度親發聲！疑認「誤當小三」連3次道歉：會深刻反思

《女力》王上菲嫁入豪門使喚男傭　26歲鮮肉霸氣強吻超害羞！

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

快訊／阿里山眠月線17號橋登山客失足　跌6米深橋下無呼吸心跳

郭永興／入CPTPP危險迷思「中難台易」

撿到「開光雞」回家跟兒「貼頭睡」　她傻眼：這雞正常嗎？

【廣編】德誼數位振興5倍券　滿額週週再抽5千購物金

2022萬金石馬拉松11月1日起報名　30日公布抽籤結果

Tizzy Bac信義街頭免費開唱！　宇宙人不認老自稱「新生代樂團」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

南澳大震店員顧客3人嚇玩「木頭人」

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊吸睛

港女險遭點數詐騙警攔阻猴塞雷

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

巡邏發現偷倒石棉瓦廢棄物以車追人

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

每年花十幾萬修電器　求台電電桿加裝避雷針

更多熱門

相關新聞

台鐵新城際列車最快12/29上路　6列次時刻搶先看

台鐵新城際列車最快12/29上路　6列次時刻搶先看

交通部台鐵局新購入EMU3000新城際列車，目前新車正在進行試車測試，預計最快年底就能上路。台鐵局今天（10/25）表示，EMU3000型列車將優先投入東部幹線，將替駛樹林至台東間直達、半直達傾斜式列車共計6列次，調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6%。

高鐵16時全線恢復　台鐵47次降速「影響1.3萬人」　

高鐵16時全線恢復　台鐵47次降速「影響1.3萬人」　

規模6.5地震！高鐵部分列車延誤、台鐵多區段降速行駛

規模6.5地震！高鐵部分列車延誤、台鐵多區段降速行駛

藍皮解憂號今復駛！　299元一覽南國海景

藍皮解憂號今復駛！　299元一覽南國海景

普悠瑪案滿3年　工會：改革仍無效

普悠瑪案滿3年　工會：改革仍無效

關鍵字：

台鐵屏東高工屏工合作產學合作

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面