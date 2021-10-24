規模6.5地震全台有感！　高鐵部分列車延誤、台鐵多區段降速行駛

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天中午13時許，宜蘭縣南澳鄉、大同鄉分別發生芮氏規模6.5與5.4中型有感地震。台灣高鐵表示，目前南港至苗栗地區因地震部分列車延誤，目前已經派員處理中。

▲高鐵受地震影響部分列車延誤。（圖／記者呂佳賢攝）

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台鐵局則說明，10月24日13:12在宜蘭縣政府南方22.7公里 ，發生芮氏規模6.5地震，竹南=彰化山線3級辦理於13:55恢復正常，竹南=彰化海線及民雄=嘉義間3級辦理於14:10恢復正常，影響12列次、116分。

根據台鐵災害事故應變處理須知，地震發生後，地震震度達四級地區，最初開行之列車，以不超過每小時30公里速度注意運轉、次趟列車起以不超過每小時60公里之速度注意運轉，逐班提速；達3級以上地區，行駛中及最初開行的列車，應以不超過每小時60公里的速度行駛至前方站，確認無礙行車後，該區間再恢復原定列車運轉速度行駛。

台灣高鐵指出，受今(24）日受宜蘭地區發生規模6.5地震影響，南港至苗栗路段測得四級地震告警，造成6部列車臨時停車，高鐵公司立即成立緊急應變中心，現已依照地震應變相關安全規範完成土建設施及車站巡檢，現正陸續恢復運行。