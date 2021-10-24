6.5強震亂交通！高鐵16時全線恢復　台鐵47次、1.3萬人受影響

▲高鐵於下午16時全線恢復通暢（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天宜蘭地區發生兩起規模6.5與5.7中型有感地震。台北捷運一度停駛，台灣高鐵、台鐵交通也一度受阻，高鐵共計6車次臨時停車，已於16時全線恢復正常運轉。台鐵47次、共計約1.3萬旅客受影響。

台灣高鐵稍早表示，受到13時11分宜蘭地區發生規模6.5地震影響，高鐵隨即啟動南港至苗栗區間災害告警系統，部分路段測得第1至2級警戒，為確保營運及旅客安全，行經地震區域的822、636、1226、829、639、1225車次臨時停車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵也說明，公司立即成立緊急應變中心，派出維修人員趕赴受影響區域，並依照相關安全規定確認各車站、基地、軌道路線及土建設施均安全無虞，已於16時宣布全線恢復正常運轉。

但台灣高鐵也表示，地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，故不適用延遲退費規定。若民眾有購買因地震影響的車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。

另外，台鐵也說明，第一時間蘇新=鳳林間、蘇新=竹南間、田中=民雄；竹南=彰化、民雄=嘉義，上述路段均將速行駛。蘇新=七堵間於15：50巡查後恢復，台北=新竹間於15：48巡查後恢復，影響列47次、1501分、旅客1萬3650人。台北=七堵於16：00巡查後恢復，目前剩新竹=竹南、田中=民雄、蘇新=花蓮間尚未巡查完畢，其他路線都恢復正常。