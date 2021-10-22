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普悠瑪案滿3年改革仍無效！台鐵基層：號誌機「壞3個月」也修不好

▲▼普悠瑪翻覆釀成18死案，宜蘭地院18日宣判並對外說明。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪事故滿三年。（圖／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪出軌事故滿三年，台鐵產業工會質疑，台鐵改革承諾跳票，說好的加薪也是一場空，除員工訓練公司停用，導致人力持續斷層外，車輛維修管理系統建置也沒有具體進度，此外，連調車場的號誌機故障，通報三個月也等無改善。

台鐵產工理事劉安庭表示，台鐵至今對員工的教育訓練、行車設備的故障維修、車輛維修管理系統建置都沒有改善。在教育訓練方面，人力匱乏下台鐵員工無法參訓，只能以現場工作為主，連員訓中心都停用，很多知識和經驗都在人力斷層下逐漸流失。

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▲▼普悠瑪事故協會將針對判決內容正式對外提出聲明-董小羚。（圖／記者周宸亘攝）

▲普悠瑪事故罹難者家屬董小羚昨日也召開記者會，痛批台鐵改革失效。（圖／記者周宸亘攝）

在設備方面，台鐵的故障報修仍仰賴紙本和傳真作業，車輛維修管理系統(MMIS)建置進度落後，車站旅客資訊系統、潮州調車場的進路號誌機故障等，通報了三個月都還未改善，導致調車場經常因為進入錯線而發生激撞或擠壞轉轍器的事故，進而影響旅客權益。

在普悠瑪事故發生後，台鐵前局長張政源、交通部前部長林佳龍都承諾將為基層員工加薪，不過承諾都已跳票，原訂今年底完成導入台鐵安全管理系統(SMS)，但距離年底剩下兩個月，至今仍是無消無息。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，台鐵不願傾聽第一線的聲音，太魯閣事故發生後，花了兩個月召開公司化說明會，卻不願意與基層召開安全溝通會議，她主張，台鐵應該改變以往的官僚方式，實際聽取基層的意見。台鐵產工也寫了一封「致蔡英文總統公開信」，盼總統也能正視台鐵問題。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲普悠瑪事故滿三年後，台鐵仍問題重重，不只經常誤點，也常發生設備故障情形，甚至今年初再度發生太魯閣出軌事故，震驚國人。（圖／記者呂佳賢攝）

臺灣鐵路產業工會
致蔡英文總統公開信

蔡總統您好：
幾天前在新聞上看到有關普悠瑪翻車事件法院的判決結果，看完當下感到非常失落。三年前蔡英文總統與媒體談到普悠瑪號翻覆事件時表示：「面對台鐵累積多年的問題，我們一定會大刀闊斧，用改革來重建社會信心，很明顯的事故發生，絕不會是某一個基層人員的責任。」我們認同每個人要為自己的行為負責，也非常肯定蔡總統當時的發言，但很遺憾，司法判決的結果僅有基層扛責任，我們想問，當基層碰到問題向上反映時不能解決，等到發生事故之後責任又基層自己擔，主管仍升官，蔡總統覺得合理嗎?

作為臺灣鐵路基層員工，每天兢兢業業的工作，普悠瑪及太魯閣事故是所有台灣人的痛，但這幾年來鐵路事故帶走的不只旅客，也有每天和我們一起輪班工作的同事，光是今年就三起同仁死傷意外，即便在臺鐵的設備品質沒有辦法優化的情況下，第一線同仁仍竭盡所能地做到盡善盡美，就是希望能給旅客便利安全的運輸服務。

從事件發生後台鐵一直口口聲聲的說要改革並以安全為首重，但所作所為卻不斷的讓人民及同仁失望。產業工會整理了鐵路六點安全訴求：教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化、監理機制防黑箱、產工基層要參與。

請蔡總統聽見基層的聲音，讓人民及員工能放心，台灣的鐵路安全更有保障！

臺灣鐵路產業工會
2021.10.22

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