手工「復舊」內裝　藍皮解憂號今復駛！299元一覽南國海景

▲「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半的修復，今天重返軌道。（圖／雄獅旅遊提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵復古普快車「藍皮解憂號」於2020年底停駛，之後轉型為環就觀光列車，經10個月整裝和復舊後，今日（10／23）正式重返軌道，每日往返行駛枋寮與臺東來回1個趟次，單程最低票價299元起，即可一覽南國風光。

台鐵2020年3月起考察修復藍皮普快車，委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，比復古還復古，隨鳴日號帶動鐵路觀光風潮，復古普快車「藍皮解憂號」也打先鋒於今日重返軌道奔馳。

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▲藍皮解憂號行經路線可一覽南國海景。（圖／雄獅旅遊提供）

台鐵局高雄機廠廠長謝進崑談到，藍皮解憂號修復工程最困難的地方在於列車不是更新、而是「復舊」，想恢復原始樣貌，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近兩個月才能完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，每一步都要小心處理，避免骨董火車受到損傷。

但謝進崑也說，解憂號車廂內部設備因年代久遠，已無法取得零件更換，只能盡力完成修復作業或是以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，就是經過工匠巧手維修後再度服役。最復古的「骨董級循環式廁所」也完整重現，列車將保留1間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。

此外，藍皮解憂號觀光列車還有一大亮點為「可開式復古車窗」，招牌的鋁製遮陽板重新整修後投入使用，車廂置物架、旅客拉環、綠皮座椅等設備，除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做，為老靈魂重新注入新活力。

作家劉克襄曾形容藍皮解憂號是「與世界分手的列車」，用緩慢速度領略南迴線的每一片風景。行經路線是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，也被譽為全台最美軌道段，串連「多良站」以及最南端的「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等，即日起歡迎民眾體驗。

▲藍皮解憂號修復十分講究，連局徽修復時都經過考證。（圖／台鐵提供）