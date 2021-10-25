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台鐵新城際列車最快12/29上路！　東部幹線「6列次」時刻搶先看

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵EMU3000城際列車最快年底上路將優先投入東部幹線。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

交通部台鐵局新購入EMU3000新城際列車，目前新車正在進行試車測試，預計最快年底就能上路。台鐵局今天（10/25）表示，EMU3000型列車將優先投入東部幹線，將替駛樹林至台東間直達、半直達傾斜式列車共計6列次，調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6%。

台鐵局今天表示，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，今年12月29日起將進行時刻微調。其中EMU3000型優先投入東部幹線，將替駛樹林至臺東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，分別為408次、426次、438次、411次、421次與441次，行駛區間多為樹林－台東、樹林－知本、台東－樹林、知本－樹林。

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台鐵局表示，預估調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6%，該型車正辦理測式，待取得IV&V認證許可後，會再公告開放訂票日期時間。若未通過認證，則表定修正時間不變，但會由普悠瑪號、太魯閣號來執行載運任務。

▲▼ emu3000時刻。（圖／台鐵局提供）

▲ emu3000預定列次。（圖／台鐵局提供）

另外台鐵局也指出，彰化至台東間751次、754次莒光號，則改以EMU900型區間快車替駛，預計可縮短行車時間35分鐘。也再新增上午時段台東往台北（台東9時40分開車）及下午時段台北往台東（台北16時24分開車）普悠瑪號班次。

本次調整相關列車車次、時刻，即日起民眾可參閱台鐵網站及各車站公告。台鐵局預計引進50組共600輛emu3000型列車，編組首度採用12輛固定編成，預計今年起至2024年間陸續完成交車。

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵EMU3000已公布六列次時刻表。（圖／記者呂佳賢攝）

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emu3000城際列車區間快emu900台鐵

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