持偽造五倍券加油露餡　檢警南北同步搜索！2嫌裁定羈押

▲振興五倍券流通僅兩週，雲林即出現持偽加油案件，警方逮兩嫌，擴大偵辦中。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣檢警破獲振興五倍券偽造集團，警方兵分多路南、北同步搜索，於10月21日逮捕楊姓、陳姓2名嫌犯到案，2人因涉嫌《偽造文書》、《偽造有價證券》、《詐欺》、《毒品》、《槍砲》等案，於10月22日裁定羈押。

雲林縣地檢署指出，楊嫌（48歲）製造並提供偽造證件予陳嫌（34歲）代為租賃車輛得手後，遂交由楊嫌懸掛偽變造車牌使用，於10月16日凌晨4許行至林縣斗南鎮大業路統一速邁樂加油站持用面額新臺幣500元之偽造5倍振興券2張加油消費得手後離去，經加油站員工發現報警。

檢方調查，案經循線追查於10月21日在台中市烏日區一帶先行查緝陳嫌到案，於投宿之汽車旅館及租賃車內起出安非他命、吸食器、注射針頭、改造子彈等物，復經渠主動帶同警方至彰化縣和美鎮地區起出替楊嫌所藏匿之改造子彈共67顆、偽變造車牌用之英文、數字字母1批。

▲雲檢警逮獲偽造振興五倍券集團，查扣以彩色影印機台所偽造五倍券成品及半成品，及多把槍械及子彈、毒品等。（圖／記者蔡佩旻攝）

經陳嫌指證涉案楊嫌身分並帶同警方前往查緝到案，警方前往楊嫌住處起出偽造5倍振興券2張、筆記型電腦2台、彩色列表機1台等涉嫌偽變造5倍券之相關證物，另起出疑似作案時使用之偽造證件5張、偽造行照及本票半成品、偽造車牌1面、偽造車牌號碼影影印字母2張、改造手槍1支、子彈8顆等物。

雲林地檢署表示，目前依渠證詞持續追查其他涉案犯嫌，並調查有無偽、變造5倍振興券流入市面。

▲振興五倍券流通僅兩週，雲林即出現持偽加油案件。（圖／記者蔡佩旻攝）





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