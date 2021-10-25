快訊／檢警破獲五倍券偽造集團逮4嫌　假貨已流入全台多個縣市

▲振興五倍券8日始流通，僅兩週10月16日雲林即出現持偽加油案件。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣警方破獲振興五倍券偽造集團，警方兵分多路南、北同步搜索，取出大量偽造五倍券、槍枝及70多發子彈，並逮捕4名嫌犯，嫌犯持偽造五倍券到處消費找零換現金，這批偽造振興五倍券已經流入全台多個縣市，目前擴大偵辦中。

10月16日清晨，一名男子駕自小客車前往雲林縣斗南鎮大業路一處民營加油站加油，持偽造的2張面額500元的振興5倍券，支付1000元油資後即快速離去，當加油站員工發現有異時，欲攔阻已為時已晚，於是向所在地的派出所報案。

警方獲報後，立即成立專案小組，調閱該站的監視器，發現該名男子獨自駕車前往加油，車上無其他乘客且未下車，其過程均明顯錄下，畫面顯示前方未顯掛車牌，後方車牌則清晰可辨識，應用車辨系統追查並已掌握動向。

據了解，警方鎖定該男子有槍砲彈藥及毒品前科，該集團分別躲藏在高雄、彰化、台中、台北等地移動，並擁槍自重，經警方跟監埋伏，於昨(24)日發現該集團回到高雄、彰化兩縣市繼續偽造振興五倍券時，展開收網攻堅行。

逮捕4名偽造振興五倍券集團成員，取出以彩色影印機台，偽造五倍券成品及半成品，現場還搜出多把槍械及70多顆子彈、毒品等，警方當場查扣帶回雲林縣警察局擴大偵辦，偽造的五倍券流向。

經初步了解，4名偽造集團成員，均有違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等前科，因缺錢花用，竟然異想天開用彩色影印列印機，偽造振興五倍券消費使用，由於所偽造的五倍券太過粗糙，被商家識破報警，成為破案的關鍵。

警方訊後依《偽造》、《詐欺》、《槍砲》、《毒品》等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，並向法願申請羈押獲准。

▲雲檢警逮獲偽造振興五倍券集團，目前擴大偵辦中。（圖／記者蔡佩旻攝）



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