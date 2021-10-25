　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／檢警破獲五倍券偽造集團逮4嫌　假貨已流入全台多個縣市

▲振興五倍券流通僅兩週，雲林即出現持偽加油案件。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲振興五倍券8日始流通，僅兩週10月16日雲林即出現持偽加油案件。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣警方破獲振興五倍券偽造集團，警方兵分多路南、北同步搜索，取出大量偽造五倍券、槍枝及70多發子彈，並逮捕4名嫌犯，嫌犯持偽造五倍券到處消費找零換現金，這批偽造振興五倍券已經流入全台多個縣市，目前擴大偵辦中。

10月16日清晨，一名男子駕自小客車前往雲林縣斗南鎮大業路一處民營加油站加油，持偽造的2張面額500元的振興5倍券，支付1000元油資後即快速離去，當加油站員工發現有異時，欲攔阻已為時已晚，於是向所在地的派出所報案。

警方獲報後，立即成立專案小組，調閱該站的監視器，發現該名男子獨自駕車前往加油，車上無其他乘客且未下車，其過程均明顯錄下，畫面顯示前方未顯掛車牌，後方車牌則清晰可辨識，應用車辨系統追查並已掌握動向。

據了解，警方鎖定該男子有槍砲彈藥及毒品前科，該集團分別躲藏在高雄、彰化、台中、台北等地移動，並擁槍自重，經警方跟監埋伏，於昨(24)日發現該集團回到高雄、彰化兩縣市繼續偽造振興五倍券時，展開收網攻堅行。

逮捕4名偽造振興五倍券集團成員，取出以彩色影印機台，偽造五倍券成品及半成品，現場還搜出多把槍械及70多顆子彈、毒品等，警方當場查扣帶回雲林縣警察局擴大偵辦，偽造的五倍券流向。

經初步了解，4名偽造集團成員，均有違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等前科，因缺錢花用，竟然異想天開用彩色影印列印機，偽造振興五倍券消費使用，由於所偽造的五倍券太過粗糙，被商家識破報警，成為破案的關鍵。

警方訊後依《偽造》、《詐欺》、《槍砲》、《毒品》等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，並向法願申請羈押獲准。

▲振興五倍券流通僅兩週，雲林即出現持偽加油案件。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲檢警逮獲偽造振興五倍券集團，目前擴大偵辦中。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

►斗南人今天一直問「誰沒來上班」　業者曝5.9億威力彩幸運得主

►2500萬預算3天用罄！五倍券10％現金回饋　雲林展現驚人消費力

►影／持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
今年降一級無望？　指揮中心曝「3大評估重點」
77萬人完成預約　指揮中心：BNT會再加開28.6萬
混打預約系統修改中　莊人祥：第12輪爽約自動停一輪
快訊／15歲女學生打BNT後　腦神經病變身亡
快訊／破獲「五倍券偽造集團」　假貨流入全台
第12輪超過77萬人預約完成　莫德納有逾23萬人
桃園超商ATM保全換鈔　歹徒開槍「豪搶51萬」逃逸
快訊／今本土+2！　分布2縣市
快訊／今增2例本土！6境外　1人死亡
LIVE／第12輪第2階段擬再放寬　指揮中心最新說明
鳳梨友女嬰遭虐死　阿嬤遭質疑「自己不顧」哽咽後悔了
台灣處於隱沒帶活躍期　學者預警百年一次「規模8地震」
軍中販賣機霸主！鄉民一面倒推「神級飲品」：外面買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

什股海域4天2次遭闖！南投大叔大嬸摸蛤樂　下一秒狂喊救命　

神功護體畫面曝！他大亂鬥「被車來回輾壓」　竟秒起身砸車

快訊／檢警破獲五倍券偽造集團逮4嫌　假貨已流入全台多個縣市

對面派出所施工中！桃園超商ATM補鈔…歹徒鳴槍「豪搶51萬」逃逸

快訊／城中城所在鹽埕區飄瓦斯味！工程挖破管線急灑水稀釋

供毒給女友在家吸到死！無緣岳母向法官悲求輕判...鼻酸原因曝

車開到一半排檔桿「離家出走」　運將囧爆！警傻眼幫推車

種「2棵樹」求輕鬆！他官運亨通成真　高升後警分局卻連7人出事

國1和美段轎車撞護欄...後車閃不過追撞！3人受傷送醫

闖紅燈拒檢遭警開3槍！　無照男「先衝再說」撞多輛汽機車

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

什股海域4天2次遭闖！南投大叔大嬸摸蛤樂　下一秒狂喊救命　

神功護體畫面曝！他大亂鬥「被車來回輾壓」　竟秒起身砸車

快訊／檢警破獲五倍券偽造集團逮4嫌　假貨已流入全台多個縣市

對面派出所施工中！桃園超商ATM補鈔…歹徒鳴槍「豪搶51萬」逃逸

快訊／城中城所在鹽埕區飄瓦斯味！工程挖破管線急灑水稀釋

供毒給女友在家吸到死！無緣岳母向法官悲求輕判...鼻酸原因曝

車開到一半排檔桿「離家出走」　運將囧爆！警傻眼幫推車

種「2棵樹」求輕鬆！他官運亨通成真　高升後警分局卻連7人出事

國1和美段轎車撞護欄...後車閃不過追撞！3人受傷送醫

闖紅燈拒檢遭警開3槍！　無照男「先衝再說」撞多輛汽機車

境外+6！指揮中心：皆為突破性感染　他「病毒量高」Ct值曝

「我們是真的對不起年輕人！」　學者提：用這方法蓋社宅

冷氣壞了嗎？早起見4肥貓「認真背影」研究　網樂：3千罐罐收

「不反對調高罷免條款」　羅智強：但林飛帆、陳其邁先賞自己3個耳光

什股海域4天2次遭闖！南投大叔大嬸摸蛤樂　下一秒狂喊救命　

神功護體畫面曝！他大亂鬥「被車來回輾壓」　竟秒起身砸車

黃瑄減肥「奇異果帶皮吃」被酸　營養師回應大翻轉

港女險遭點數詐騙　安南警當場攔阻「猴塞雷」

今年降一級無望？　指揮中心曝「3大評估重點」

台灣電子疫苗證明「用歐盟規格」 指揮中心曝將採2種基礎

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

新莊大樓深夜大火！2住戶受困9樓陽台

女日抽16根菸　大學師蒐證12年告贏

即／桃園新屋區超商槍響！歹徒開1槍搶補鈔員

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

兩個妹網路直播糾紛　台南慶順境14人鬥毆

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

即／虐死3歲親兒　狠心父母判12年

烏龍罰單！　他騎Gogoro才2分鐘竟變長髮美女

AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹遭性騷

即／檢警破獲五倍券偽造集團逮4嫌

逆倫姊弟詐1900萬保險金　三度買凶撞死親大哥

更多熱門

相關新聞

北市4醫院違法標榜「用五倍券有優惠」

北市4醫院違法標榜「用五倍券有優惠」

中央推出的振興五倍券於10月上路，許多醫療院所透過網站、LINE、Facebook、Instagram或電視購物等管道以振興五倍卷進行促銷活動，但台北市衛生局提醒，醫院不能以「優惠」、「折扣」、「送療程」等商業廣告手法來促銷，違者可依醫療法裁處5萬到25萬元，目前已有4件被裁罰案件。

紙本五倍券預訂今開放「別忘健保卡」　官網、超商攻略一次看

紙本五倍券預訂今開放「別忘健保卡」　官網、超商攻略一次看

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

太平洋溫泉季倒數　温泉專車8人成行每人699

太平洋溫泉季倒數　温泉專車8人成行每人699

五倍券是「意外之財」？　學者：紓困、振興做法有別

五倍券是「意外之財」？　學者：紓困、振興做法有別

關鍵字：

振興五倍券偽造五倍券雲林集團

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面