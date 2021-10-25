莿桐鄉民控「每年花十幾萬修電器」　求台電電桿加裝避雷針

▲雲林縣議員王又民指出，附近有兩支電桿相當高，住戶質疑電桿可能「引電」的因素，希望台電能夠加裝避雷針，維護安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉興貴村有民眾向縣議員投訴，家中電器幾乎每年都要花費1、20萬元修理、更換，質疑電桿可能是導電原因之一，盼台電加裝避雷針；台電公司指出，電桿有設架空地線、避雷器等設備，能夠防電擊波及用戶，今年也未接獲該地區雷擊造成設備損壞通報。

莿桐鄉興貴村興南部落一名林姓住戶表示，不知何故，鄰近區域每年夏季都會出現電擊，造成輸電電路內瞬間電流過強，使家電包括電視、電腦、冰箱等損壞，數年來每年都要花費1、20萬維修，而今年也花了3萬多元維修。

另一名林姓住戶也指出，今年購入一台新電視，使用未達1個月就因雷擊損壞，當時電器行好心免費換1台新電視，但卻沒多久又因雷擊損壞，這次商家只能提供維修，除了電視之外，包括電腦、小家電等近幾年幾乎每年都會因雷擊損壞。

雲林縣議員王又民指出，該地區部分住戶為避免雷擊在住家裝設避雷針，但有兩支電桿相當高，住戶質疑電桿可能「引電」的因素，希望台電能夠加裝避雷針，維護安全。

台電雲林區營業處表示，台電電桿本身都設有架空地線、避電器等設備，避免遭到電擊波及家電，居民質疑的電桿相關裝置都完備，另台電今年並未接獲該地區輸電設施有因電擊損壞通報，應非住家被電擊原因，不過，台電將會前往實地勘察。

台電提醒民眾如果居住在較常落雷的地區，除了將插頭拔除外，也要檢視家中電路是否有設接電阻，及是否正常，可以減少因雷擊造成家電損壞。

▲另名住戶也指出，這幾年家中電器，每年都會因雷擊損壞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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