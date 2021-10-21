快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

台南市六甲區仁愛街49巷，21日下午5時12分許發生民宅火警，台南市消防局出動15車25人前往搶救，消防人員發現民宅旁2部自小客車起火，火勢猛烈延燒民宅，消防人員一方面射水搶救火勢，一方面冒險進入火警搜救，成功救出3名民眾脫困，火勢約在20分鐘內撲滅，並進行殘火處理，消防人員發現其中1部自小客車油箱口有打開，懷疑起火原因不單純，疑有人為縱火之嫌，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。