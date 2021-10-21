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快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

▲雲林莿桐鄉農會住商大樓今日晚間20時許突然傳出火警，警消救出一名女性住戶因緊張過度換氣，預防性送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林莿桐鄉農會住商大樓今日晚間20時許突然傳出火警，警消救出一名女性住戶（紅衣）因緊張過度換氣，預防性送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉農會住商大樓今（21）日晚間20時許突然傳出火警，有鑒於日前高雄市大樓火警死傷慘劇，雲林縣消防局不敢大意，獲報後派遣公園、六合、斗六、斗南、第一大隊、莿桐、西螺分隊前往搶救，現場救出一名女性屋主因緊張過度換氣，預防性送往斗六台大分院醫救治。

莿桐鄉光復路75-11號農會大樓，樓高8層一樓店面林立，包含美髮店、水果行、通訊行、飲料店等，樓上達上百住戶，今日晚間20時26分傳出火警，大樓外牆目前正在翻修中，架滿鷹架增加救護難度，雲林縣消防局派出雲梯車、各式消防車輛10輛、消防人員19人前往搶救。

▲雲林莿桐鄉農會住商大樓今日晚間20時許突然傳出火警，警消救出一名女性住戶因緊張過度換氣，預防性送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐鄉農會大樓，今日晚間20時26分傳出火警，大樓外牆目前正在翻修中，架滿鷹架增加救護難度，雲林縣消防局派出雲梯車、各式消防車前往搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，起火點為8樓住戶客廳，燃燒1張桌子約2平方公尺，20時52分將火勢撲滅，救出1名61歲女性屋主，雖未受傷，但因緊張有過度換氣情形，由六合91救護車預防性送往斗六台大分院醫救治，詳細起火原因尚待進一步調查。警消迅速撲滅火勢救出屋主，化解虛驚，現場民眾紛紛對雲林消防局警消謹慎救災讚賞。

▲雲林莿桐鄉農會住商大樓今日晚間20時許突然傳出火警，警消救出一名女性住戶因緊張過度換氣，預防性送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲起火點為8樓住戶客廳，燃燒1張桌子約2平方公尺，20時52分將火勢撲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林莿桐鄉農會住商大樓今日晚間20時許突然傳出火警，警消救出一名女性住戶因緊張過度換氣，預防性送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消迅速撲滅火勢救出屋主，化解虛驚，現場民眾紛紛對雲林消防局警消謹慎救災讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲起火點為8樓民宅客廳，燃燒1張桌子約2平方公尺，警消迅速將火勢撲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲起火點為8樓民宅客廳，燃燒1張桌子約2平方公尺，警消迅速將火勢撲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 


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