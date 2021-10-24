挑戰「60年前的台灣」拼圖　有機會獲2000元禮券、LINE Points

▲農航所邀請民眾玩拼圖一起跨越時空「重返60年前的台灣」。（圖／農航所提供）



記者許展溢／台北報導

60年前的台灣有怎樣迷人的地景故事你知道？農林航空測量所發揮巧思推出「重返60年前的台灣」互動小遊戲，讓民眾透過趣味拼圖挑戰的過程悉心觀看屬於台灣這片土地獨一無二的航照紀錄，還有機會拿誠品禮券和LINE Points等獎品。

農航所說明，此款拼圖精選農林航空測量所本年度新書「地景的刺點」中6幅精彩航照影像，例如1954年空軍12中隊進行空照時，恰巧拍到下方另一架野馬式戰機，當時空軍以農復會委託拍攝項目進行飛行員訓練。又例如曾經經歷八七水災的大肚鐵橋等珍貴的歷史航照影像，讓民眾在輕鬆的互動之下，看見台灣這片土地的魅力。

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農航所指出，民眾只要在11月5日前參與農林航空測量所的「重返60年前的臺灣」拼圖遊戲及分享活動等方式獲得誠品禮券或 LINE Points。限量獎勵有誠品禮券2000元1名（頭獎）、1000元3名（貳獎）、500元10名（參獎）、LINE Points 10點（限量2000名），獎品多元豐富又實用。

農航所提醒，想參加「重返60年前的臺灣」活動的可直接點選網頁連結，相關消息可至農林航空測量所官方網站、林務局臉書粉絲專頁「林務局-森活情報站」查詢。