大陸駐聯代表談「2758號決議 」：是糾正「歷史不公」





▲陸駐聯合國代表張軍。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國大會第2758號決議即將屆滿50年，大陸常駐聯合國代表張軍接受陸媒專訪時稱，第2758號決議首先是對歷史不公的「糾錯糾偏」，「受美國阻撓，從1949年到1971年，中國的唯一合法政府被擋在聯合國大門之外長達22年，這是對中國作為聯合國創始會員國的歷史不公。」

大陸外交部日前宣布，大陸將於10月25日在北京舉行「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年」紀念會議，國家主席習近平將出席並發表講話。

據《澎湃新聞》報導，張軍接受專訪表示，第2758號決議還歷史以公道正義，也為中方的改革開放和全方位發展打開了一扇窗。50年來，通過聯合國平台，中方積極參與國際事務，全面融入世界體系，在國際事務中發揮越來越重要作用。

他進一步稱，對世界來說，中華人民共和國恢復聯合國合法席位後，聯合國作為二戰後國際體系的核心才具備了真正的權威性、普遍性、完整性，「試想，如果占世界人口四分之一的中華人民共和國在聯合國沒有真正的代表，那麽聯合國的代表性從何談起？」

張軍說，50年來，世界格局和國際關係歷經複雜深刻演變，中方在聯合國一直發揮著「穩定器」的作用，在很多議程上引領國際合作，貢獻中國智慧、中國方案，為世界帶來的是和平的力量。

他還暗批美國，一些國家熱衷於對多邊主義作出口頭支持、紙上承諾，但一落到具體行動上，就會露出「單邊主義、霸權霸淩、強權政治」的真面目，這就是典型的「偽多邊主義」，對世界沒有任何好處。各國都應把承諾落到實處，真正遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，應尊重各國主權平等，不能隨意搞政治脅迫、單邊制裁。

在後疫情時代，張軍也認為，西方國家大量囤積疫苗，加劇疫苗分配不公，人為製造「免疫鴻溝」，「他們應該反躬自省，少囤積一些超出自身需求的疫苗，發展中國家就會少一些『朱門酒肉臭，路有凍死骨』的悲劇。中國一直將疫苗作為全球公共產品，今年全年將對外提供20億劑疫苗，隨著產能提升，還將對外提供更多疫苗，以實際行動為全球疫苗公平合理分配作出貢獻。」

如何有效避免「新冷戰」？他表示，中方一貫主張，大國就要有大的樣子，要帶頭講平等、講誠信、講合作，展現更大格局和擔當，作出更多努力和貢獻，「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。」

他也強調，希望大國能夠相向而行，把這四個詞體現在具體行動中，不能再繼續唯我獨尊，動輒從「實力地位」出發以勢壓人，沉溺於冷戰思維「拉幫結派搞小圈子」，玩雙重標準對國際規則合則用、不合則棄，「我們注意到美國領導人最近表示不想搞『新冷戰』，國際社會正拭目以待，期待美國用具體行動兌現承諾，真正放棄冷戰思維，停止蓄意挑起對抗，在聯合國平台上多做些有利於世界的好事、實事。」