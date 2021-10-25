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軍中販賣機霸主！鄉民一面倒推「神級飲品」：外面買不到

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲軍中生活是不少男生一聊就停不下來的話題。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者郭卉寧／綜合報導

對許多男生而言，當兵是段難忘的回憶，即使是微不足道的小事，都能成為彼此津津樂道的話題。日前就有網友好奇發問，大家在營區販賣機最常買的飲料是什麼？貼文曝光後，瞬間引起熱烈討論，不少人都點名一款外面很難買到的「神級飲料」。

原PO在PTT八卦板表示，之前當兵期間最期待操課後的「放風時間」，而休息時除了抽菸外，最能迅速滿足渴望的就是投販賣機，「除了各種奇妙口味的阿薩姆奶茶外，我最常投的就是健酪了，你各位當兵販賣機都投什麼來喝？」

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貼文發出後，不少網友都點名「波爾茶」不僅好喝，且在營區外很難買到，「波爾茶超神」、「波爾茶葡萄柚口味」、「波爾茶，鼻子尖尖鬍子翹翹還拿根釣竿」、「有一款只有兵營販賣機有賣，外面少見，波爾茶」、「現在去逛全聯看到波爾茶都會想起來」。

▲▼網友討論當兵最常投的販賣機飲料。（圖／翻攝自PTT八卦版）

▲網友點名當兵時最常投的飲料是「波爾茶」。（圖／翻攝自PTT八卦版）

另外，也有人提出其他選擇，「阿薩姆全系列」、「伯朗罐裝咖啡」、「金車系列，有些出營區還買不到」、「當然是麥根沙士，外面很少見欸」、「麥乳紅茶啊，有夠好喝，不過現在在外面喝到就覺得普普」、「維大力的鋁罐奶茶，有畫一隻乳牛那個超好喝，而且外面很難找」。

不過，還有網友指出，投販賣機不一定會買到自己想要的，熱門飲料可能很快就賣光，偶爾還會出現上錯架、吃錢的狀況，「隨機的，看他補貨都隨便放」、「不一定有得投呀，爽兵，都是撿剩的」、「不都隨機的嗎，有得選嗎」。

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關鍵字：

當兵營區販賣機飲料波爾茶

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